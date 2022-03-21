الأم المثالية بالسويس: زوجي توفى من 20 عاما تاركا 3 بنات «أمانة»

مكالمة صباحية زفت إليها خبر سعيد، لم تكن «وداد» تتوقع أن مكالمة من رقم غير مصحوب باسم ستبلغها بأنها حصلت على لقب الأم المثالية على مستوى السويس لهذا العام.

سارعت وداد موجهة الرياضيات بإبلاغ الخبر لبناتها الثلاثة، أو كما تصفهن «الأمانة اللي سايبهالي أبوهم قبل رحيله»، إذ توفى طلال عبد الرحيم، الزوج، منذ ما يقرب من عشرين عاما، تاركا لها ثلاثة فتيات أكبرهن في المرحلة الإعدادية، وكان عليها أن تبحر بهن منفردة في بحر الحياة لتصل بهن لبر الأمان.

أحسنت وداد تربيتهن وتعليمهن حتى أتممن تعليمهن الجامعي، زوجت اثنتين وتعيش مع الثالثة، البنات الثلاث تقدمن بقصة كفاحها لمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على لقب الأم المثالية العام الماضي، إذ قررن أن يبقى الأمر سرا عن الأم، ولكناحتياجهن لأوراق خاصة بالمسابقة أجبرهن على الإفصاح بالسر.

كررن التقدم هذا العام باسم والدتهم تكريما لمشوارها وتقديرا لمجهود مضاعف بذلته الحاجة وداد، لتملأ فراغ رحيل الأب.

تقول الأم المثالية بمحافظة السويس، أن أضمن الطرق لتربية الأبناء والبنات هي أن «تصاحبوا ولادكم»، موضحة أن ذلك هو المنهج الذي سارت عليه خلال مشوارها مع بناتها.

لم تتمكن الاستاذة وداد من السيطرة على دموعها حينما سألناها في فيديو مباشر لـ«الدستور» عن أكثر المواقف التي أفتقدت خلالها شريك حياتها، قائلة: «كان نفسي يكون معايا يوم تخرجهم ويوم كتب كتابهم وفرحهم.. مفيش مناسبة عدت علينا إلا وافتقدناه وبندعي ربنا يجمعنا معاه في الجنة».

تقول الحاجة وداد، إن ما وصل إليه بناتها الثلاثة عوضها عن نصف المتاعب التي واجهتها بمفردها، موضحة أن «شقاوة» أحفادها معها عوضتها عن النصف الآخر.