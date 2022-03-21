محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور أعضاء المجلس، عقب تشكيله الجديد بالقرار 1460 لسنة 2021، لمناقشة عدد من القضايا السكانية الخاصة بمحافظة الغربية.

وفي بداية الاجتماع أشار محافظ الغربية، إلى أنه تم إنشاء وحدة للسكان بالديوان العام للمحافظة لتفعيل اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني، كما تم تشكيل لجان سكانية تتبع وحدة السكان بالوحدات المحلية على مستوى المراكز والمدن والأحياء إلى جانب التنسيق بين وحدة السكان وفرع المجلس القومي للسكان لتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ الخطة التنفيذية للسكان.

وخلال الاجتماع استعرض مدير المجلس الجهود التي بذلت على مدار الثلاث أعوام السابقة، ووجه المحافظ أعضاء المجلس بدراسة تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة الخاص بمحافظة الغربية فيما يتعلق بالموضوعات السكانية، كما وجه بضرورة تضافر وتعاون كافة الجهات المعنية وتوحيد الجهود من أجل توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومي.