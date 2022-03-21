تفاصيل رسالة الرئيس السيسى إلى رئيس وزراء باكستان

استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الاثنين، وزير الخارجية سامح شكري، في رابع محطات الجولة الآسيوية.

ونقل شكري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء الباكستاني.

رسالة الرئيس السيسي إلى خان

وسلم شكري رسالة من الرئيس السيسي إلى خان تطرقت إلى مجمل العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلديّن الصديقين وسبل الدفع بها قدما نحو آفاق أرحب، وذلك بالإضافة إلى تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان.

تعزيز العلاقات الثنائية

وأشار شكري إلى تنامي العلاقات الثنائية، مؤكدا تطلع مصر لتعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة، وإعطائها مزيدا من الزخم ودفعها قدما بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، ويعزز قدرتهما على مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على ضوء رئاسة باكستان الحالية لمجموعة الـ77 والصين.

وكذلك، تم التباحث أيضا حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.