مركز «بحوث الصحراء» يُكرم عددًا من الأمهات المثاليات احتفالًا بعيد الأم

نظم مركز بحوث الصحراء صباح اليوم إحتفالية عيد الأم بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمركز تحت رعاية الدكتور عبد الله زغلول رئيس المركز، وبحضور الدكتور حسام شوقي نائب رئيس المركز للمحطات والمشروعات البحثية، و رؤساء الشعب البحثية، وعدد من الأساتذة والعاملين والأمهات المثاليات.

وأشار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات له بالتزامن مع تلك المناسبة إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائماً بتقديم كل صور الدعم للأم المصرية مشيراً إلى أن المرأة المصرية تكافح دائما على مر العصور وتثبت أنها قادرة على التغيير والعمل وتستطيع تحمل المسئولية في مختلف المجالات بجانب دورها في بناء الأسرة والمجتمع مقدماً التهنئة لكل أم مصرية في ربوع الوطن ، ولكل أم مصرية داخل مواقع العمل المختلفة بقطاعات الوزارة مقدراً الجهد الكبير المقدم من جانبهن.

وقال خلال كلمته بهذه المناسبة "رئيس مركز بحوث الصحراء" أن حفل تكريم الأم المثالية يٌعد تخليداً لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبناءها في دٌنياها، مشيراً إلى أنها هي من تٌربى وتٌعلم وتٌعطي كل مالديها من أجلهم ، موضحا أن كل الأديان حرصت على بر الوالدين والإحتفال بها والبر ليس شرطاً أن يكون في هذا اليوم وانما هو بمثابة تقديراً واحتراماً لها.

وتضمن الإحتفال تكريم 6 من الأمهات المثاليات من أعضاء هيئة البحوث والموظفات والعاملات من شعب وادارات المركز، وأعرب "زغلول" عن اعتزازه بتكريم الأمهات المثاليات في مختلف المجالات بالمركز.

وقدم "رئيس مركز بحوث الصحراء" التهنئة للأمهات المٌكرمات في هذه المناسبة الطيبة داعياً لهن بحياة طيبة ومليئة بالصحة والعافية، وأضاف "زغلول" أن هذا الحفل يعد التنظيم الأول للمركز لتلك المناسبة مؤكداً أنه لن يكون الأخير لان كل أم تحتاج دائما إلى التعبير إليها بالشكر والتقدير لما تبذله في حياة أبنائها والمجتمع مما يعطيها دفعة ولو بسيطة لاستمرارها في بذل الجهود والعطاء متمنيا لكل أم دوام الصحة والعافية.