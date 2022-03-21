«الغضبان» يناقش استعدادات توريد الأقماح في بورسعيد

اجتمع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بناصر ثابت وكيل وزارة التموين، لمناقشة استعدادات بدء عمليات توريد الأقماح.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء وهيئة سلامة الأغذية ومسئولي الصوامع والمطاحن.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام 2022 والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد وأنه سيتابع بنفسه عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ تقريراً بالصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة التي ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٢ صومعة وشونة وبنكر تضم المطحن الحديث بسعة تخزينية ١٦ ألف طن ومطحن الشركة الشرقية بسعة تخزينية ٩٠٠٠ الاف طن ليصبح الإجمالي ٢٥ ألف طن بالإضافة لعدد من الأماكن الأخرى تستوعب أكثر من ١٠ آلاف طن.