الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الغضبان» يناقش استعدادات توريد الأقماح في بورسعيد

تموين بورسعيد
تموين بورسعيد

اجتمع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بناصر ثابت وكيل وزارة التموين، لمناقشة استعدادات بدء عمليات توريد الأقماح.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ورؤساء الأحياء وهيئة سلامة الأغذية ومسئولي الصوامع والمطاحن.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام 2022 والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظاً على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد وأنه سيتابع بنفسه عمليات توريد الأقماح بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ تقريراً بالصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة التي ستبدأ في استقبال محصول القمح وفقاً للتوقيتات والضوابط المقررة لذلك، مشيرًا إلى أن مواقع التخزين للأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٢ صومعة وشونة وبنكر تضم المطحن الحديث بسعة تخزينية ١٦ ألف طن ومطحن الشركة الشرقية بسعة تخزينية ٩٠٠٠ الاف طن ليصبح الإجمالي ٢٥ ألف طن بالإضافة لعدد من الأماكن الأخرى تستوعب أكثر من ١٠ آلاف طن.

وزارة التموين السلع الأساسية توريد الأقماح موسم توريد القمح الصوامع والشون سكرتير عام المحافظة للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد علي مستوي المحافظة بمحصول القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب ضد فقراء العالم

الأكثر قراءة

أول تحرك من «التموين» بعد قرار تحديد أسعار وأوزان رغيف العيش السياحي

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الرئيس السيسى يبحث مع محمد بن زايد القضايا الإقليمية والدولية

«مصر قادرة على اجتياز الأزمة».. التفاصيل الكاملة لمؤتمر رئيس الوزراء

تخصيص 19.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

خلطة التصوف والتطرف فى «إسلام السبعينيات»

أحمد سعد زايد

سدنة هياكل الخرافة والعنف

منى رجب

نحن والتغيرات المناخية

ماجد حبته

مظلة الحماية الاجتماعية

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)