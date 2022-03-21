الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طارق عامر: «استطعنا حماية المجتمع من صدمة الأسعار خلال أزمة كورونا»

طارق عامر
طارق عامر

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنوك أصدرت قرارات بشهادات ادخارية بـ18%، مشيرا إلى أنها لم ترفع أسعار الفائدة منذ 2017.

وأضاف محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء: «استطعنا أن نحقق الموارد لمعيشة يومية للمجتمع ولكل مشروعات التنمية التي خلقت وظائف كثيرة للبلد»، موضحا أن الاستقرار النقدي مهم جدا للاقتصاد الوطني.

وتابع: «استطعنا المرور من أزمة كورونا وحماية المجتمع من صدمة الأسعار وفعلنا ذلك من خلال التدخل بالاحتياطات الدولية التي بناها البنك المركزي بعد قرارات الإصلاح، واستخدمنا الاحتياطات في أزمة كورونا ومصر من الدول القليلة من 3 دول في العالم لم تحدث زيادة أسعار في العالم، جميع الدول الناشئة حدثت زيادة في الأسعار من 15 إلى 30 %».

وقال محافظ البنك المركزي: «من ضمن السياسات المهمة خلال أزمة كورونا التي تم اتخاذها توازن في عملية الإغلاق وعدم الإغلاق، ونتيجة لقرارات الحكومة هناك مؤسسات كثيرة استمرت خلال أزمة كورونا، وكبنك مركزي وقطاع مصرفي تم ضخ أموال ضخمة في السوق المصرية كي نساعد كل المؤسسات في البلد ولكي لا تفقد القدرة على صرف على العاملة أو الإنتاج، وأخذنا 21 مبادرة منها تخفيض سعر الفائدة للمقرضين وتمويل ضخم للقطاع الخاص الذي وصل إلى 600 مليار جنيه في عام 2020».

طارق عامر محافظ البنك المركزي بنوك مصرية شهادات إدخارية سياسة الحكومة المصرية ازمة كورونا

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