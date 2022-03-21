خلاف على سعر «الجبنة».. تأجيل محاكمة بقال قتل شابًا في المنصورة لـ24 مايو

أجلت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الاثنين، محاكمة صاحب سوبر ماركت على خلفية اتهامه بقتل شاب بعد خلاف حدث بينهما على سعر "الجبنة" بمركز الكردي محافظة الدقهلية ، لجلسة 24 مايو المقبل.

وأحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الدقهلية، المتهم"محمد.ح."، 28 عاما صاحب محل بقالة ومقيم الكردي - محافظة الدقهلية لأنة في يوم 9/12/2021 بدائرة قسم الكردي قتل المجني عليه "محمد م "، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد إذ أنه وعلى أثر مشادة كلامية نشبت فيما بينه والمجني عليه قام بالتعدي عليه بالضرب بأن أستل سلاحًا أبيض "مطواه" مباغتا إياه بها مسددا له به ضربة واحدة استقرت بيسار صدره قاصدًا من ذلك إزهاق روحة محدثًا ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فنال بذلك مقصده علي النحو المبين بالتحقيقات وبين أمر الإحالة أن المتهم أحرز بدون ترخيص او مسوغ قانوني سلاح ابيض "مطواه"،علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأكد بائع منتجات ألبان خلال تحقيقات التي أجرتها النيابة العامة ، أنه حال توجهه إلي الشاهد الثاني لبيعه بعض من منتجاتة نشبت مشاداه فيما بينه وبين المتهم والتي علي إثرها أنصرف عنه خائر النفس وحال ذلك تقابل مع المجني عليه ساردًا علي مسامعه ما آتاه المتهم فما كان من المجني عليه سوي ان أصطحبه الي محل المتهم لإلقاء اللوم علي الأخير فنشبت مشاجرة فيما بينهم علي إثرها قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواه" مسددًا له بها ضربة واحدة استقرت بيسار صدره محدثًا ما قد حل به من إصابات والتي علي إثرها سقط المجني علية أرضا بدراجته النارية إبان محاولة فراره بها مدرجًا بدماءه.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني علية وجود جرح مستوي الحواف واقع بيسار جدار الصدر أسفل الإبط وأن إصابته بالصدر إصابة طعنية حيوية حديثة نافذة الي تجويف الصدر محدثة قطع بنسيج الرئة اليسري وبعضلة القلب ونزيف دموي جسيم بتجويف الصدر .