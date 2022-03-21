وزير الرى: نسعى لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية فى مجال المياه

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المنتدى العالمي التاسع للمياه يتم تنظيمه بدعم مصري لدولة السنغال في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بهذا الشأن وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الموارد المائية والري والمنتدى العالمي للمياه، ويتناول أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة مع التركيز على ملف "المياه والتغيرات المناخية"، وعرض القضايا الإفريقية وتسليط الضوء على تحديات القارة وإيجاد حلول مستدامة لها.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في حفل افتتاح "المنتدى العالمي التاسع للمياه" المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى هامش المنتدى التقى الدكتور عبد العاطي، بعدد من الوزراء وكبار مسئولي المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية، حيث التقى مع المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، حيث تم التأكيد على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه، وذلك في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين في كل المجالات، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحسن استخدام الموارد المائية.

كما التقى الدكتور "عبد العاطي" مع المهندس مهدي رشيد الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي، حيث تمت متابعة موقف تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية، ونتائج اجتماعات اللجنة التوجيهية الفنية المشتركة بين الجانبين، ونتائج زيارات الوفود الفنية المصرية للعراق وزيارات الوفود الفنية العراقية لمصر، لتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم.

كما تتضمن مذكرة التفاهم عدة موضوعات، منها تقنيات الري الحديث، إعادة الاستخدام، طرق المعالجة، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ بما فيها نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي، وحماية الشواطئ ومشكلات النحر.

