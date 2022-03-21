محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لـ«حياة كريمة»

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الدائمة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور اللواء عادل عياد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، الأستاذة نجوى العشيري، السكرتير المساعد، مديري المديريات والهيئات، ممثلي دار الهندسة وممثلي جهاز تعمير الساحل الشمالي.

خلال الاجتماع ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، المشروعات التي لم تبدأ حتى تاريخه، خطوات تسلم المشروعات التي انتهت وصرف المستحقات المالية للجهات المنفذة للمشروعات، حيث وجه المحافظ جهات الولاية بمعاينة المواقع التي انتهت من حيث التشغيل ووجود عيوب من عدمه، كما ناقش المحافظ معوقات الاستلام في عدد من المشروعات، وتم وضع آليات لحلها خلال الاجتماع.

جدير بالذكر أن اللجنة تختص بالمراجعة الفنية والمالية والإدارية لجميع المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في نطاق المحافظة، بعد قيام الجهة المنفذة بنهو المشروع، وذلك تمهيداً لاستكمال المستحقات المالية للجهة المنفذة.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن، والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 1236 مشروعا داخل "54" قرية و"88" تابعًا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.3 مليار جنيه.