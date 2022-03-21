بعد الحكم بالمؤبد.. نجل المسنة ضحية الممرضة القاتلة: «هدية عيد الأم»

"حقك رجع ودي هديتك يا أمي".. ارتفعت الزغاريد وسادت حالة من الفرحة داخل منزل أسرة السيدة هانم أحمد محمد، والتي تم قتلها على يد ممرضة في شهر نوفمبر من عام 2021، وذلك بعد صدور حكم بالمؤبد في حقها حيث أعرب نجلها أحمد حمزة عن فرحته، وسعادته البالغة بصدور الحكم، قائلًا: "محدش يعزيني أنا عاوز انهاردة كل الناس تقولي ألف مبروك؛ لأن النهاردة فرح وربنا جاب حق أمي".

وأكد أحمد حمزة أن تقديريات الله عز وجل هي ما جعلت القضية في يوم عيد الأم، مؤكدًا أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات بورسعيد بالمؤبد برد ناره، وكان بمثابة الهدية التي أقدمها لأمي في عيد الأم، قائلا "نامي وارتاحي يا أمي حقك رجع".

وعن صراخ الممرضة القاتلة بعد صدور الحكم، أكد أنها زغاريد الفرح لدى الأسرة، موضحًا أن حكم المؤبد يؤكد أنها سوف تقضي ما تبقي من حياتها بالسجن، لتذوق وأسرتها مرارة الفراق، مؤكدًا أنها قتلت أمه من أجل إجراء عملية تكميم لإتهام زوجها لها بـ "الطخينة".

وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير من عام 2021، حينما قامت ممرضة باستغلال تواجد أمه بمفردها داخل المنزل وترك الباب مفتوحًا لتشعر بالأمان مع جيرانها، وقامت بسرقة مبلغ مالي وذهب، وعندما اكتشفت المسنة قامت بضرب رأسها بالأرض حتى لقيت مصرعها، وذلك بالرغم من أنها كانت تعطف عليها والمتهمة كانت تعطيها العلاج.

وقضت محكمة الجنايات بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، على "د. م" وتبلغ من العمر 28 عامًا وتعمل ممرضة، بالسجن المؤبد لاقتران جريمتي القتل والسرقة لسيدة مسنة بمدينة بورفؤاد.

وفي شأن آخر كشف أحمد عبد اللطيف محامي المجني عليها في واقعة مقتل سيدة مسنة علي يد جارتها الممرضة، كواليس صدور حكم محكمة جنايات بورسعيد.

حيث أكد "عبد اللطيف"، أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها اليوم بالسجن المؤبد، وذلك برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، بعدما ثبت أمامها اقتران جريمة القتل بالسرقة.

وأشار، إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمة لمحكمة الجنايات بعد اكتمال كل الإجراءات، وذلك لمعاقبتها في التهمة المنسوبة إليها، بعد التأكد من ارتكابها واقعة السرقة والقتل، موضحا أن عدم الحكم عليها بالإعدام يأتي لعدم ثبوت النية السابقة للقتل واقترانها بالسرقة، وأكدت أنها حينما تبين سرقتها الضحية أقدمت على قتلها.