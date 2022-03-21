الأميرة «كاترينا» سفيرة لمهرجان فاتن حمامة السينمائى

أعلنت الأميرة كاترينا، قبولها بأن تكون سفيرة لمهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي ترأسه المنتجة ماجي أنور وتقام دورته القادمة بباريس مايو القادم.

ونشرت ماجي عبر حسابها فيديو للأميرة"كاترينا" وهى تعبر عن سعادتها بتواجدها في مهرجان فاتن حمامة كسفيرة.

وقالت ماجي في تصريحات صحفية: شرف كبير للمهرجان أن تدعمنا أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية وتقبل هذا المنصب الشرفي، فالأميرة كاترينا كانت حريصة على حضور فعاليات المهرجان منذ ٣ سنوات، ومشاهدة الأفلام والتواجد معنا بالمهرجان، مما حمسها لدعمنا وتواجدها معنا كسفيرة لفاتن حمامة وستقوم أيضا بتسليم الجوائز في الدورة القادمة للفائزين.

يذكر أن مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي برئاسة المنتجة ماجي أنور، يكرم الناقد الكبير طارق الشناوي بدرع الكاتب المصري بالدورة المقامة في باريس، والمقرر إقامتها في مايو المقبل.

ويكرم المهرجان الموزع السينمائي المصري أنطوان زند، والذي يعد أهم وأقدم موزع سينمائي بالشرق الأوسط، حيث قام بتوزيع معظم الأفلام الأمريكية.



وأكدت المنتجة ماجي أنور أهمية دور النقاد، قائلة: لهم دور كبير في الفن، ودرع الكاتب المصري أقيم خصيصا لتكريم النقاد والكتاب، مؤكدة أن طارق الشناوي ناقد كبير وله تاريخ مهم في عالم النقد.

كما أكدت أن دور الموزع أنطوان هام ولا بد من تسليط الضوء وتكريم الرموز التي قدمت بصمات هامة في تاريخنا الفني.

ويعرض في المهرجان، ولأول مرة عالميا، فيلم وثائقي عن حياته ومسيرته المهنية كموزع، كما يتناول الفيلم تاريخ التوزيع السينمائي بمصر في آخر ٥٠ عاما، الفيلم إنتاج ماجي أنور، هشام سليم، ماجيكا هاوس.

وقررت إدارة مهرجان فاتن حمامة السينمائي برئاسة المنتجة ماجي أنور، أن تقام الدورة التاسعة من المهرجان بباريس في شهر مايو المقبل بالتزامن مع عيد ميلاد فاتن حمامة.

وسيتم عرض أفلام المسابقة وأفلام البانوراما بإحدى سينمات باريس.

كما قررت إدارة المهرجان أن يكون العرض في باريس مختلفا عن لندن، حيث ستقام لأول مرة احتفالية باسم "الإله حتحور".

احتفالية الإله حتحور وهو إله فرعوني يرمز إلى الحب و الموسيقى: يتم تقديمها من ضمن فعاليات المهرجان بفرنسا لتكريم الرموز الغنائية الاستعراضية المهمة خاصة بالعالم العربي ويقدم الأداء الغنائي والموسيقي أحد الفنانين الشباب للتعريف بالتراث الموسيقي خاصة المصري والعربي للتأكيد على أن الإبداع الفني مازال مستمرا وأن الماضي يسلم الحاضر.

مهرجان"فاتن حمامة" هو أول مهرجان مصري عالمي يقام خارج الشرق الأوسط، وتحرص أميرات وأمراء من العائلة الملكية البريطانية على حضور فعالياته ودعمه.



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