محافظ أسوان يوزع باقات الورود على العاملات بالديوان العام (صور)

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى يوم عيد الأم على توزيع باقات الورود على النماذج العاملة من السيدات داخل مبنى ديوان عام المحافظة، تكريماً للمرأة المصرية المكافحة فى مواقع العمل المختلفة.

محافظ أسوان يوزع الورود



وأكد «عطية»، أن المرأة تستحق كل تقدير واحترام لأنها تمثل نهر العطاء الذى لا ينضب، خاصة أنها القادرة على نسج قصص النجاح المتواصل لتكتب بسطور التحدى ملاحم إنسانية خالدة، مشيرا إلى أن المرأة الأسوانية أصبحت نموذجاً ناجحاً يفخر به المجتمع، وتابع: «ما نقدمه لها من لمسة وفاء يأتى عرفاناً بدورها البناء فى خلق مواطنين صالحين ومجتمع متماسك يستطيع مواجهة أي تحديات».

محافظ أسوان يوزع الورود

جدير بالذكر أن حصلت أمل أمين علي طه، البالغة من العمر 54 عامًا على لقب الأم المثالية بمحافظة أسوان، بعد قصة كفاح مع تربية أبنائها.

محافظ أسوان يوزع الورود

زيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الأحد، أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 على مستوى محافظات الجمهورية.