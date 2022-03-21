المنفى يبحث دعم التوافق بين مجلسى النواب والدولة لإجراء الانتخابات فى ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة، سالم قنان، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في البلاد.

وناقش المنفي مع عضو مجلس النواب، الجهود الداعمة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري، في اتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لتحقيق مطالب الشعب الليبي ببناء دولة آمنة ومستقرة، والأخذ في الاعتبار المطلب الشعبي بأهمية إجراء استحقاقات المرحلة على أسس دستورية تتفق عليها جميع الأطراف.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي حزب السلام والازدهار

كما التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، رئيس حزب السلام والازدهار، محمد خالد الغويل، وعدداً من أعضاء الحزب، لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في البلاد.

لقاء محمد المنفي بحزب السلام والازدهار

وبحث اللقاء أهمية تعزيز التوافق بين كل أطراف العملية السياسية، من أجل بناء دولة آمنة ومستقرة، وسُبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية وفق إطار قانوني يتفق عليه الجميع، باعتبار الانتخابات هي الحل الأنسب للأزمة الليبية.

وأكد المنفي، على استمرار المجلس الرئاسي في عمله بملف المصالحة الوطنية، مشدداً على ضرورة مشاركة كل الأطراف السياسية للوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي، لتلبية تطلعات الليبيين.

ومن جهته، أكد رئيس وأعضاء حزب السلام والازدهار خلال اللقاء، على دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي، وترحيبهم بمبادرته لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، لينعم الوطن بالاستقرار والسلام.

المنفي يلتقي المترشحين لمجلس النواب

وكان محمد المنفي، التقى أمس الأحد عدداً من المترشحين لمجلس النواب، وذلك في إطار متابعة المجلس الرئاسي لملف الانتخابات.

وبحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، دفع العملية السياسية من خلال المحافظة على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات، تلبيةً لتطلعات قرابة ثلاثة ملايين ناخب وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وقدم المترشحين للانتخابات البرلمانية مبادرة للمنفي، تُعنى بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، مؤكدين دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.

وحث رئيس المجلس الرئاسي، المترشحين على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالتعجيل لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً أن المجلس لن يدخر جهداً في دعم كل الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال انتخابات حرة نزيهة وشفافة وفق قاعدة دستورية يتفق عليها ويقبل بنتائجها الجميع.

وبدورهم أكد المترشحين للانتخابات البرلمانية دعمهم الكامل لخطوات المجلس الرئاسي، في اتجاه تحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين، لإرساء السلام والاستقرار في البلاد.