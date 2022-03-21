تنفيذ 90% من المجمع الحكومى الخدمى بقرية شدموه بالفيوم «صور»

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه العميد محمد شوقي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمقدم أشرف الشاعر، عضو هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يجرى تنفيذها بقرى مركز إطسا، للوقوف على سير العمل ومعدلات التنفيذ والمعوقات، بحضور الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والأستاذ خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والمهندس أحمد جمعة ممثل مكتب دار الهندسة المكلف بمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بالفيوم.

مشروعات حياة كريمة

بدأت فعاليات الجولة التفقدية، بمتابعة العمل بمركز شباب قرية أبوصير"رفع كفاءة"، على مساحة 6300 متر مربع، والذي بلغت نسبة التنفيذ به 60%، ويشمل رفع كفاءة المبنى الإداري للمركز وملعبا وإنشاء سور لكامل المساحة، وأكد محافظ الفيوم سرعة الانتهاء من الأعمال تبعا للمقاييس الهندسية والفنية وفقا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على تغيير المشهد إلى الوضع الإيجابي خلال أسبوعين.

مشروعات حياة كريمة

وشملت الجولة تفقد أعمال رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية مطول، على مساحة 300 متر مربع، وبلغت نسبة التنفيذ بها 95%، ونقطة الإسعاف على مساحة 230 م2، وبلغت نسبة التنفيذ بها 30%، كما تم تفقد مجمع خدمي مطول، على مساحة 600 متر مربع، وبلغت نسبة التنفيذ به 89%، ويضم المجمع الخدمي مركزا تكنولوجيا ووحدة محلية ومكتبا للبريد ومكتبا للتموين ووحدة للتضامن الاجتماعي ومكتبا للشهر العقاري، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، ومشروع المجمع الزراعي بالقرية نفسها، على مساحة 330 متر مربع، والذي يضم جمعية زراعية ومركز إرشاد زراعي ووحدة طب بيطري، بتكلفة 4 ملايين جنيه.

مشروعات حياة كريمة

كما شملت الجولة، تفقد أعمال إحلال وتجديد مركز شباب رحمي المقام علي مساحة 175 متر مربع، حيث بلغت نسبة التنفيذ به 57%، وأكد محافظ الفيوم فحص ومراجعة الأسمنت المستخدم فى الأعمال الإنشائية، وكذا اختبارات قوة تحمل الخرسانة، من خلال مركز الاستشارات بكلية الهندسة جامعة الفيوم.

مشروعات حياة كريمة

كما تفقد المحافظ الأعمال التى تم الانتهاء منها بالتبطين والحوائط الساندة لبحر أبوالمير بطول ٣ كم كمرحلة أولى من الطول الكلى المزمع تبطينه بطول 8 كم، بتكلفة 18 مليون جنيه، وأكد محافظ الفيوم رصد كافة الملاحظات ومعوقات التنفيذ لتلافيها خلال تنفيذ الأعمال.

كما تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، المجمع الحكومي الخدمى بقرية شدموه، على مساحة 1221 مترا مرباع، منها 450 م2 للمبنى الخدمى، وبلغت نسبة التنفيذ به 90%، ويضم المجمع الخدمي مركزا تكنولوجيا ووحدة محلية ومكتبا للبريد وآخر للتموين ووحدة تضامن اجتماعي وشهرا عقاريا، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، كما تم تفقد لوحة توزيع كهرباء شدموه، على مساحة 440 مترا مربعا، وبلغت نسبة التنفيذ 72%، وأكد المحافظ على تشديد عوامل التأمين على موزع الكهرباء فور دخولها الخدمة.

مشروعات حياة كريمة

وفى قرية عنك التابعة للوحدة المحلية بالحجر، تم تفقد محطة رفع صرف صحي عنك، على مساحة 525 مترا مربعا، وبلغت نسبة التنفيذ بها 44%، بتكلفة 50 مليون جنيه، كما تم تفقد أعمال توسعة مدرسة عنك للتعليم الأساسي، التى تضم 21 فصلا دراسيا، بتكلفة 5 ملايين جنيه.