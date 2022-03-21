من نشأته لأشهر أعماله.. محطات في حياة هشام المليجي بعد تصدره التريند

تصدر الفنان هشام المليجي تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد ظهوره مساء أمس مع الإعلامية ياسمين عز في برنامجها كلام الناس على قناة mbc مصر، في أول ظهور إعلامي له بعد أزمته الأخيرة مع الفنانة رانيا شاهين.

ويقدم «الدستور» في التقرير التالي محطات في حياة هشام المليجي.

اسمه بالكامل هشام محمد المليجي.

ولد في 1 ديسمبر عام 1968 في محافظة القاهرة.

تخرج من معهد الفنون المسرحية العالي قسم إخراج وتمثيل.

بدايته كانت بالعمل في السينما فقد شارك في عدد من الأفلام السينمائية كما أن له بعض التجارب المسرحية وبالتليفزيون أيضًا.

حقق هشام المليجي شهرة واسعة عندما قدم دوره في الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

ظهر هشام في العديد من الأدوار القوية التي قدمها بأسلوبه المتميز وجذب انتباه الجمهور إلى موهبته، بداية ظهوره في مسلسل "نهاية القصة".

وظهر أيضًا في السهرة التليفزيونية "كل هذا الحب".

في عام 1990 شارك في المسلسل الكوميدي "البحث عن فرصة".

عام 1993 قدم أولى بطولاته في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب".

عام 1998 قدم ثاني بطولاته في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وقد صرح هشام المليجي مساء أمس وقال: "إنه تخطى الـ50 عامًا ولم يتزوج حتى الآن لأنه ما زال يكون نفسه، وإنه زار مرة واحدة طبيبًا نفسيًا، أحد أصدقائه قال له اذهب له وتحدث معه عن كل ما يتعبك ولكن المريض ممكن يخدع الطبيب النفسي ويتوهم بأنه مريض نفسي، نحن جزر منعزلة كل شخص عايش في دنيته، بينسج لغته على كيفه، أنا ممكن أحكي موضوع ويكون هو أصلا حاجة تانية، وهزود من عندي حاجات تانية.