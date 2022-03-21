المشدد 10 سنوات لعامل شرع فى قتل زوج شقيقته لخلافات مالية بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الشرقية، عاملًا شرع في قتل زوج شقيقته لخلافات مالية بينهما بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

تعود وقائع القضية رقم 24176 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، لليوم الأول من شهر سبتمبر عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة مستشفى الأحرار بوصول" حسام م " 27 عامًا سائق مقيم بهنباى دائرة مركز الزقازيق، مصابًا بجرح قطعى بالرقبة وكدمات متفرقة بالكتف الأيمن وجروح سطحية باليدين والساق اليمنى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن الشرقية توصلت تحرياته إلى قيام "ياسر ع إ" عامل مقيم بهنباى، بارتكاب الواقعة لكونه شقيق زوجة المصاب، وقبل الواقعة بيوم توجه لمنزله ودار بينهما حوار بشأن مبلغ مالى على إثر ذلك طلب المتهم منه إيصاله بسيارته، فاستقل سيارته وبرفقته المتهم وعقب برهة من الزمن تعدى عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض مطواة محدثًا ما به من إصابات وعزا من قصده إزهاق روحه، وتوصلت التحريات السرية التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، إلى صحة الواقعة وقيام المتهم بارتكابها بسبب خلافات مالية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تمت إحالة المتهم من قبل النيابة العامة بجنوب الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.