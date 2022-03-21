الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل شرع فى قتل زوج شقيقته لخلافات مالية بالشرقية

المشدد
المشدد

عاقبت محكمة جنايات الشرقية، عاملًا شرع في قتل زوج شقيقته لخلافات مالية بينهما بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبد الرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

تعود وقائع القضية رقم 24176 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، لليوم الأول من شهر سبتمبر عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة  مستشفى الأحرار بوصول" حسام م " 27 عامًا سائق مقيم بهنباى دائرة مركز الزقازيق، مصابًا بجرح قطعى  بالرقبة وكدمات متفرقة بالكتف الأيمن  وجروح سطحية باليدين والساق اليمنى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن الشرقية توصلت تحرياته إلى قيام "ياسر ع إ" عامل مقيم بهنباى، بارتكاب الواقعة لكونه شقيق زوجة المصاب، وقبل الواقعة بيوم توجه لمنزله ودار بينهما حوار بشأن مبلغ مالى على إثر ذلك طلب المتهم منه إيصاله بسيارته، فاستقل سيارته وبرفقته المتهم وعقب برهة من الزمن تعدى عليه بالضرب مستخدما سلاحا أبيض مطواة محدثًا ما به من إصابات وعزا من قصده إزهاق روحه، وتوصلت التحريات السرية التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، إلى صحة الواقعة وقيام المتهم بارتكابها بسبب خلافات مالية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تمت إحالة المتهم من قبل النيابة العامة بجنوب الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

امن الشرقية مستشفى محكمة جنايات الزقازيق منزل سائق تشكيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

أمطار متفاوتة الشدة وليل يصل للصقيع.. «الأرصاد» توضح آخر تطورات حالة الطقس

ننشر فيديو تعدى رئيس حى الموسكى بالضرب على ضابط وقرار حبسه (خاص)

محافظة القاهرة تكشف لـ«الدستور» سبب إغلاق مسجد الحسين خلال شهر رمضان

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

صقيع وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

استقرار ملحوظ.. سعر اليورو فى مصر اليوم الإثنين 21- 3- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)