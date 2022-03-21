الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بحوزته لحوم مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في الجيزة

لحوم مجهولة المصدر
لحوم مجهولة المصدر

ألقت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، القبض على مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بحوزته كمية من اللحوم مجهولة المصدر، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم خلال حملة شنتها مباحث التموين بالجيزة، على عدد من الأسواق والمحلات التجارية، لضبط المتهمين بالغش التجاري، وأسفرت الحملة عن تحرير 51 قضية متنوعة بين عدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

إدارة مباحث التموين مديرية أمن الجيزة مالك ثلاجة السلع الغذائية اللحوم مجهولة المصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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