الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أشعل النار بجسد شقيقه.. تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد ترزى بقها إلى مايو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، تأجيل نظر قضية مقتل شخص على يد شقيقه لوجود خلافات أسرية، حيث قام المتهم بسكب مادة سريعة الاشتعال "بنزين" بصدر وجسد المجنى عليه ثم أشعل النار بجسده، لجلسة اليوم الثانى من دور شهر مايو المقبل لمرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين رئيس الدائرة السابعة وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 687 لسنة 2021 جنايات قسم قها، والمقيدة برقم 3148 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "مجدى ع إ"، 36 سنة، ترزى حريمى، مقيم قها بمحافظة القليوبية، قتل عمدا شقيقه المجنى عليه "حمادة ع إ"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض "جالون ممتلئ بمادة سريعة الاشتعال" وذلك على إثر مشاجرة حدثت بينه وبين شقيقه المجنى عليه لخلافات أسرية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم توجه لأحد محطات الوقود وبصحبته جالون ملأه بمادة سريعة الاشتعال "بنزين"، وذلك بعد أن نوى التخلص من شقيقه المجني عليه غير عابئ لرباط الأخوة وتوجه للمكان الذى ايقن تواجد المجنى عليه به سلفا "مسكنهما"، وحال سيره تقابل مع المجني عليه وتجددت بينهم الاشتباك، وعلى إثر ذلك سكب مادة "البنزين" على جسد المجنى عليه، وأشعل النيران بجسده متجردا من كل مشاعر الإنسانية فالتهمت النيران جسد المجنى عليه وتم نقله للمستشفى إلا أنه فاضت روحه إلى بارئها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان شهود العيان وتحريات رجال البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أكدت وجود خلافات عائلية بين المتهم والمجنى عليه، ونشبت بينهما مشاجرة هدد خلالها المتهم المجني عليه بقتله، وبالفعل اصطحب زجاجة بها مادة البنزين والقى بها على صدر وجسد شقيقه ثم أشعل النيران في جسد شقيقه حتى فاضت روحه إلى بارئه.

محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة مقتل شقيقة خلافات أسرية بنزين مرافعة الدفاع المستشار ياسر كمال الدين ياسين

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