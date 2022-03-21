ضبط المتهم بالتعدي على صاحب محل في بورسعيد

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدي على صاحب أحد المحال التجارية بالسب والشتم وحيازة سلاح أبيض وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد من (مالك محل أدوات منزلية – مقيم بدائرة القسم)، بتضرره من (عامل بمحل دواجن مجاور له "له معلومات جنائية") لقيامه بالتعدي عليه بالسب والشتم أمام المحل الخاص به، وبحوزته سلاح أبيض وإحداث تلفيات بالمحل الخاص به إثر خلافات الجيرة بينهما وسابقة تعدى نجل الشاكي (عاطل – له معلومات جنائية) على المشكو حقه بالسب والشتم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبط المذكور، وبحوزته (سلاح أبيض "سكين – مطواة")، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف باتهامه للشاكي ونجله بالتعدي عليه بالسب والشتم.