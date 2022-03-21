الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تفرض حظر التجول فى جميع أنحاء العاصمة

أوكرانيا
أوكرانيا

فرضت السلطات بالعاصمة الأوكرانية كييف، حظر التجول جديد في جميع أنحاء المدينة ليبدأ من الساعة الـ 8 مساء اليوم الإثنين، وحتى الـ 7 صباح يوم الأربعاء، المقبل (حسب التوقيت المحلي للبلاد).

وأوضح عمدة العاصمة كييف، فيتالي كليتشكو - في بيانٍ على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن "المتاجر والصيدليات ومحطات التزويد بالوقود والمؤسسات لن تعمل غدًا، لذا أطالب كل شخص بالبقاء بالمنزل أو داخل الملاجئ خلال سماع صفارة الإنذار".

كما أشار إلى أنه لن يتمكن سوى من لديه تصاريح خاصة من التنقل في أنحاء المدينة خلال فترة حظر التجوال.

العاصمة الأوكرانية أوكرانيا حظر تجوال

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وائل لطفي

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