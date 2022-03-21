أوكرانيا تفرض حظر التجول فى جميع أنحاء العاصمة

فرضت السلطات بالعاصمة الأوكرانية كييف، حظر التجول جديد في جميع أنحاء المدينة ليبدأ من الساعة الـ 8 مساء اليوم الإثنين، وحتى الـ 7 صباح يوم الأربعاء، المقبل (حسب التوقيت المحلي للبلاد).

وأوضح عمدة العاصمة كييف، فيتالي كليتشكو - في بيانٍ على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام" أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن "المتاجر والصيدليات ومحطات التزويد بالوقود والمؤسسات لن تعمل غدًا، لذا أطالب كل شخص بالبقاء بالمنزل أو داخل الملاجئ خلال سماع صفارة الإنذار".

كما أشار إلى أنه لن يتمكن سوى من لديه تصاريح خاصة من التنقل في أنحاء المدينة خلال فترة حظر التجوال.