20 مايو.. حفل جديد لصوت السينما غناء مدحت صالح وريهام عبدالحكيم

ينطلق يوم 20 مايو المقبل الحفل الثالث من حفلات "صوت السينما" بمسرح البروج بالشروق، وهو شكل جديد تم إطلاقه للاحتفاء بتراث مصر الحافل بالأعمال الغنائية السينمائية المحفورة في ذاكرتنا لأكثر من 125 عامًا من أغاني الأفلام الزمن الجميل.

ويحيي الحفل الفنان مدحت صالح ليشدو بمجموعة من أغاني كبار الفنانين التي تم تقديمها في مجموعة من الأفلام المصرية على مدار السنوات الماضية، ويشاركه في إحياء هذا الحفل المطربة ريهام عبد الحكيم وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي من خلال توزيع أوركسترالي جديد للأغاني القديمة.

وصرح أحمد عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة RMC بأن "صوت السينما" حريصة على تقديم رسالة خاصة وهي التأكيد على دور الفن في الرقي بالذوق العام والارتقاء به سواء من خلال أصوات مميزة مثل مدحت صالح وريهام أو توزيع أوركسترالي لمايسترو مثل ناير ناجي مع تقديم الأغاني والطرب الأصيل، والسعي لوجود التنوع في المجال الفني ولكن مع الاحتفاظ بالأصالة والتميز وكذلك الحرص أن تصبح تلك الحفلات إحدى الوسائل للترويج للفن المصري الراقي في رسالة واضحة للعالم كما تعتبر تأكيد على أن الفن أحد أبرز مصادر القوه الناعمة بمصر.

يذكر أن مدحت صالح وريهام عبدالحكيم كانوا قد أحيا مؤخرا حفل صوت السينما على مسرح مكتبة الإسكندرية فى 10 مارس الجارى.

وكان المطرب مدحت صالح قد أحيا حفل "صوت السينما" بدار الأوبرا المصرية في عيد الحب وقدم مجموعة من أغاني كبار الفنانين التي تم غناؤها في الأفلام على مدار السنوات الماضية، ويشاركه في إحياء هذه الحفلات المطربة ريهام عبدالحكيم وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وتأتي هذه الحفلات بعد النجاح الذي حققه حفل الفنان مدحت صالح الأخير "صوت السينما" الذي غنى فيه مجموعة من أشهر أغاني الأفلام المصرية بتوزيع أوركسترالي، وشاركته في الحفل الفنانة ريهام عبدالحكيم وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي، ولاقى إقبالاً كبيراً من الجماهير المصرية والعربية، الذين طالبوا بعودة هذه الحفلات مرة أخرى التي تعيد إلى الأذهان والآذان الصوت والأغاني المتميزة والأصيلة.

جدير بالذكر أن حفل "صوت السينما" الماضي قدم به الفنان مدحت صالح مجموعة مُنتقاة من الأغاني الخالدة منها "عشانك يا قمر" لـ عبدالحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، و"قلبي دليلي" لـ ليلى مراد من فيلم "قلبي دليلي"، و"الدنيا ريشة في هوا" لـ سعد عبدالوهاب من فيلم "علموني الحب"، وغيرها.

وتحتفي حفلات صوت السينما بالأعمال الغنائية السينمائية الرائعة والمتميزة من أغاني الأفلام القديمة، والعمل على إعادة إحيائها وتقديمها مرة أخرى بتوزيع جديد ومواكب للفترة الزمنية.