وزير خارجية اليابان يؤكد أهمية الإمارات الاستراتيجية لبلاده

أكد وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، أن دولة الإمارات ذات أهمية استراتيجية لبلاده خاصة في مجال أمن الطاقة.

وقال وزير الخارجية الياباني، في تصريح أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الإثنين: "إن زيارتي لدولة الإمارات تأتي تزامنًا مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهي فرصة لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات التي تتجاوز التعاون القائم في مجال الطاقة، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية في ظل رئاسة الإمارات لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر".

وشدد على أهمية واردات النفط من الإمارات إلى اليابان باعتبارها تشكل نسبة تقارب ثلث إجمالي الواردات، مؤكدًا أهمية دور الإمارات العربية المتحدة، في استقرار سوق الطاقة العالمية.

وأشار وزير خارجية اليابان إلى أن البلدين حققا في السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في مجموعة واسعة من المجالات تتضمن الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية والفضاء.

وفي وقتٍ سابق، استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وزير خارجية اليابان، وجرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في كل المجالات.

كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها التطورات في أوكرانيا وأهمية تعزيز الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وناقشا جهود تحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الطاقة والغذاء العالمية في ظل تداعيات هذه الأزمة.