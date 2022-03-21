الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية اليابان يؤكد أهمية الإمارات الاستراتيجية لبلاده

يوشيماسا هاياشي
يوشيماسا هاياشي

أكد وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، أن دولة الإمارات ذات أهمية استراتيجية لبلاده خاصة في مجال أمن الطاقة.

وقال وزير الخارجية الياباني، في تصريح أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الإثنين: "إن زيارتي لدولة الإمارات تأتي تزامنًا مع الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وهي فرصة لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات التي تتجاوز التعاون القائم في مجال الطاقة، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية في ظل رئاسة الإمارات لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر".

وشدد على أهمية واردات النفط من الإمارات إلى اليابان باعتبارها تشكل نسبة تقارب ثلث إجمالي الواردات، مؤكدًا أهمية دور الإمارات العربية المتحدة، في استقرار سوق الطاقة العالمية.

وأشار وزير خارجية اليابان إلى أن البلدين حققا في السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في مجموعة واسعة من المجالات تتضمن الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية والفضاء.

وفي وقتٍ سابق، استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وزير خارجية اليابان، وجرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في كل المجالات.

كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها التطورات في أوكرانيا وأهمية تعزيز الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، وناقشا جهود تحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الطاقة والغذاء العالمية في ظل تداعيات هذه الأزمة.

ابوظبى اليابان خارجية اليابان الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

محافظة القاهرة تكشف لـ«الدستور» سبب إغلاق مسجد الحسين خلال شهر رمضان

صقيع وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

البورصة تواصل صعودها الحاد بمنتصف التعاملات.. و«السوقى» يربح 28 مليار جنيه

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

استقرار ملحوظ.. سعر اليورو فى مصر اليوم الإثنين 21- 3- 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)