الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالدقهلية

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما ورد لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بسرقة حافظة النقود خاصتها، وبداخلها مبلغ مالي، وبطاقة الرقم القومي، حال سيرها بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات، بأسلوب النشل، مكون من عدد 3 أشخاص - لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة بدائرة القسم، وأرشدوا عن جزء من المسروقات، وعدد 3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على مُتطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية المنصورة الدقهلية الامن العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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