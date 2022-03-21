ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما ورد لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بسرقة حافظة النقود خاصتها، وبداخلها مبلغ مالي، وبطاقة الرقم القومي، حال سيرها بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات، بأسلوب النشل، مكون من عدد 3 أشخاص - لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 14 واقعة بدائرة القسم، وأرشدوا عن جزء من المسروقات، وعدد 3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على مُتطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.