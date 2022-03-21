رئيس جامعة مطروح يهنئ الأمهات بمناسبة الاحتفال بعيد الأم

تقدم الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة، اليوم الإثنين، بخالص وأصدق التهانى بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

وأوضح رئيس الجامعة، بجانب دورها الكبير كأم بما تحمله الكلمة من معاني سامية فإن الأم التي تقوم على شئون أسرتها وتؤدي رسالتها السامية فهى أيضًا تلعب دورًا بارزًا فى خدمة الوطن في جميع الوظائف فالأم هي الطبيبة البارعة، والمعلمة الفاضلة والمحامية والقاضية، والمهندسة التي تخطط المستقبل.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، الدور التاريخي الذي تقوم به الأم المصرية بكافة المجالات الإنسانية، فهي شريك أساسي في التنمية، وعماد الأسرة، مقدمًا تحية إجلال وتقدير لكل الأمهات اللاتي يأخذن على عاتقهن الاهتمام بالقضايا المعاصرة، ويسعين دائمًا للارتقاء بوطننا الغالي مصر.

وكان قد هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، فاطمة خميس على حسن الأم المثالية الأولى على مستوى محافظة مطروح وذلك بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن نتيجة الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية لعام 2022.

وأوضحت فاطمة أنور مديرة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه فازت كلا من عازة علي محمد مرسي بالأم المثالية على مستوى مركز الضبعة، وفوزية عبد العليم الأم المثالية على مستوى مركز الحمام وعطيات فتح الله عبد الرحيم من مركز سيوة ومريم صدقي أم مثالية لابن من ذوي الهمم.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لجميع الأمهات المثاليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا على اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات، اللاتي ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح، وجعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن، موجها تحية تقدير واحترام وإعزاز لكل أم مصرية أفنت حياتها فى تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.