الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في المنصورة

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما ورد لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة سيارته الملاكي حال تركها أمام العقار سكنه.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق كسر الزجاج؛ مُكون من عدد 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد 4 وقائع من بينهم الواقعة محل البلاغ بدائرة القسم، وأرشدوا عن عدد 3 سيارات مُستولى عليها، وجهاز لاب توب من داخل سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة أول المنصورة مديرية أمن الدقهلية سرقة سيارته الامن العام

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