إنقاذ طالبة من الغرق فى النيل بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، من إنقاذ طالبة من الغرق كانت في حالة اللاوعي واتجهت لشاطئ النيل بغرض النزول في المياه بدائرة قسم ثانٍ سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج، يفيد بقيام فتاة بالنزول لنهر النيل من شاطئه دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، لأسباب غير مفهومة.

انتقل رئيس مباحث القسم والفريق المعاون له، وتبين أن الفتاة تدعى "أشرقت. ع. ا. ف" 18 عامًا، طالبة، وتقيم بدائرة مركز شرطة طما شمال سوهاج، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذها، وأخذت تهذى بكلمات غير مفهومة حين سؤالها.