الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 بـ 17.5 طن من أحجار الكوارتز في مرسى علم

أحجار الكوارتز
أحجار الكوارتز

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز التي يتم استخلاص الذهب منها، وذلك بطريق"مرسى علم - إدفو"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.

كان اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا بضبط 5 بحوزتهم كميات من أحجار الكوارتز التي يتم استخلاص خام الذهب منها تزن حوالي 17.5 طن حجر مخلوط بخام الذهب.

كما تم ضبط ومصادرة (سيارة تريلا، و عدد 2 سيارة ربع نقل مستخدمة في عمليات التنقيب ومحمل عليها المواد محل الضبط، بالإضافة إلى أجهزة كشف عن المعادن، ومولدات كهرباء).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مرسى علم البحر الاحمر أحجار الكوارتز استخلاص الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

صقيع وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

تضامن بورسعيد تُكرّم الأم المثالية.. «حبيش»: قصة كفاح مُلهمة وتستحق اللقب

بعد رفع سعر الفائدة.. ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

«الصحة» تكشف حقيقة وجود تعارض بين لقاح كورونا والصيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود