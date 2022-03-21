ضبط 5 بـ 17.5 طن من أحجار الكوارتز في مرسى علم

تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، من ضبط 5 أشخاص بحوزتهم كمية من أحجار الكوارتز التي يتم استخلاص الذهب منها، وذلك بطريق"مرسى علم - إدفو"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات.

كان اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا بضبط 5 بحوزتهم كميات من أحجار الكوارتز التي يتم استخلاص خام الذهب منها تزن حوالي 17.5 طن حجر مخلوط بخام الذهب.

كما تم ضبط ومصادرة (سيارة تريلا، و عدد 2 سيارة ربع نقل مستخدمة في عمليات التنقيب ومحمل عليها المواد محل الضبط، بالإضافة إلى أجهزة كشف عن المعادن، ومولدات كهرباء).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.