«جوجل» يحتفل بالأم برسم شعار مبتكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يتم تقديم رسومات شعار مبتكرة خاصة إلى البلدان في جميع أنحاء العالم العربي اليوم احتفالًا بعيد الأم في المنطقة، وفي حين أن هناك أيامًا لتكريم الأمهات في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك تواريخ مختلفة لمناطق مختلفة.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتزامن ذلك مع الاعتدال الربيعي في 21 مارس، حيث تم تقديم العطلة رسميًا في مصر عام 1956 من قبل الصحفي مصطفى أمين الذي اختار اليوم الأول من الربيع يومًا للاحتفال السنوي.

تُظهر رسومات الشعار المبتكرة سلسلة دوارة من الرسوم التوضيحية ليدي الطفل والأم بألوان الباستيل والتراب، يمسكون بأيديهم ويقرؤون بطريقة برايل ويغسلون تحت صنبور ويهتمون بالنبات.

ليست الدول العربية فقط هي التي تحتفل بعيد الأم في 21 مارس فقط، فالعديد من الدول الإفريقية الأخرى أيضًا بما في ذلك جيبوتي وجزر القمر وموريتانيا، وهناك دول أخرى مثل النرويج تحتفل بهذا اليوم في فبراير، على الرغم من أن العديد من الدول الأخرى تحتفل في تواريخ مختلفة خلال شهر مارس.

يصادف عيد الأم في المملكة المتحدة هذا العام في 27 مارس، ليتزامن مع يوم الأحد الرابع من الصوم الكبير.

وتم الاحتفال بالأمومة لعدة قرون حيث أقام كل من الإغريق والرومان القدماء مهرجانات مخصصة لتكريم الآلهة الأم ريا وسيبيل، اللتين لعبتا دورًا حيويًا في ثقافتهما ومعتقداتهما.

ويتم الاحتفال بعيد الأم بطرق مختلفة حول العالم، فعلى سبيل المثال في بيرو تحتفل العائلات في جميع أنحاء العالم بالعطلة الفعلية عن طريق اصطحاب والدتها لتناول الغداء أو قضاء اليوم معها في المنزل، والبعض في المقبرة حول قبور أمهاتهن في التنظيف والديكور لتكريمهن.

في المكسيك يقومون بالاستيقاظ مبكرًا والعزف على الموسيقى لإيقاظ والدتهم، من المعتاد أيضًا أن يقوم الأطفال بعمل مسرحية هزلية لأمهاتهم في وقت ما خلال اليوم.

تقليد عيد الأم في بوليفيا له روابط تاريخية مهمة تعود إلى القرن التاسع عشر، في 27 مايو 1812 حملت مجموعة من النساء البوليفيات السلاح ضد الجيش الإسباني في محاولة لكسب الحرية لبلدهن، منذ ذلك الحين احتفلت الدولة بالنساء والأمهات في 27 مايو إحياء لذكرى أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية بلادهم.

عيد الأم في كندا

تشبه الممارسة الكندية لعيد الأم تمامًا العطلة التي يتم الاحتفال بها في الولايات المتحدة، القرنفل الزهرة التقليدية وهدية شعبية، حتى أن بعض الكنديين يحتفلون بارتداء دبابيس القرنفل، في كيبيك على وجه التحديد من المعتاد أن يقدم الرجال الكنديون الفرنسيون وردة لأمهاتهم وزوجاتهم.