السيطرة على حريق نشب داخل منزل فى الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية، من السيطرة على حريق هائل نشب داخل منزل بقرية ميت السودان التابعة لمركز ومدينة طنطا قبل امتداده الي المنازل المجاورة ودون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية ميت السودان التابعة لمركز ومدينة طنطا، بنشوب حريق هائل داخل أحد منازل القرية، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحادث وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق قبل امتداده الي المنازل والمحلات المجاورة .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الحريق، وانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق ومعرفة أسبابه .