استقرار سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 21-3-2022

استقر سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية خلال فترة التعاملات اليوم الإثنين، حيث بلغ 15,74 جنيه بزيادة ثلاثة قروش عن الأمس، وذلك نظراً لارتفاع معدلات الشراء وسط تخوفات من تأثير التضخم وانتظار قرار مجلس البنك المركزي المصري في الاجتماع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% على الأقل لزيادة فرص الاستثمار واستقرار السوق المصرفية.



سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه للشراء والبيع

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية استقرار سعر الدولار في البنوك الحكومية، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء في البنك المركزي 15,66 جنيه، بينما استقر عند مستوى 15,76 جنيها للبيع البوم.

كذلك استمرت معدلات استقرار سعر الدولار فى البنوك الحكومية ومنها البنك الأهلي المصري عمد مستوى 15,66 للشراء بينما بلغ سعر الدولار للبيع 15,75 جنيه، نظراً لاقبال كثيرين على الشراء لاستيراد السلع من الخارج.



أسعار الدولار مقابل الجنيه فى سوق الصرف

كذلك، هيمنت معدلات الاستقرار على سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء فى فروع بنك مصر وبلغ 15,65 جنيه مع استمرار سعر البيع عند مستوى 15,75 جنيه، وأيضًا بلغ الدولار للشراء في بنك القاهرة 15,66 جنيه بينما سجل 15,75 جنيه للبيع وفقاً لبيانات التداول.



سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الخاصة

واستقر سعر الدولار فى عدة بنوك استثمارية منها بنوك الإسكندرية و الأهلى الكويتى وبلوم، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء 15,64 جنيه بينما استقر عند مستوى 15,74 للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع اليوم.



فى النهاية يشهد سعر الدولار فى مصر مقابل الجنيه للشراء والبيع خلال الفترة الحالية استقرار فى البنوك أو شركات الصرافة المرخصة، وذلك رغم التخوفات من إرتفاع نسبة التضخم بالأسواق، والتوترات السياسية الحالية بين روسيا وأوكرانيا التى أثرت على اقتصاديات العديد من الدول.