الإثنين 21 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشيونال»: السيسى يقود سلسلة من الإصلاحات للسيطرة على الأسعار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشادت صحيفة "ذا ناشيونال" بخطة الحكومة المصرية من أجل السيطرة على الأسعار، وخاصة أسعار الخبز في المخابز الحرة، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: تتحكم الحكومة في سعر خبز السوق الحرة الذي يعتمد عليه ما يقرب من نصف السكان البالغ عددهم 102 مليون نسمة، وفرضت غرامات باهظة على التجار الذين يبيعونه أعلى من السعر المحدد.

وتابعت الصحيفة: هذه الخطوة، المتوقعة في غضون أيام، هي واحدة من عدة إجراءات اتخذتها الحكومة لمحاولة تقليل آثار الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والنفط على مستوى العالم.

وأوضحت أن خطوات الحكومة تشكل حظرا لمدة ثلاثة أشهر على تصدير المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح، ورفع السعر المحلي للغاز وتشديد الرقابة على أسواق بيع المواد الغذائية بالتجزئة لمنع التخزين.

ومنح حكم قضائي، السبت، الحكومة الحق في إغلاق المخابز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إذا خالفت لوائح الأسعار أو مواصفات الخبز.

والخبز هو السلعة الأساسية لمعظم المصريين الذي يشتريه 60 مليونا منهم بسعر رخيص في ظل نظام رعاية غذائية مدعوم من الدولة.

ويتوفر خبز السوق المجاني للبيع في كل مكان تقريبًا في جميع أنحاء البلاد، على الأرصفة وفي محلات البقالة الصغيرة ومحلات السوبر ماركت ومحطات الحافلات الخارجية ومحطات المترو والمباني الحكومية.

وقالت الصحيفة: لقد ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوة الدافعة وراء الإصلاحات الاقتصادية في مصر، سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية كانت مخصصة لمراجعة تأثير الحرب في أوكرانيا على مصر، وخاصة أسعار المواد الغذائية.

ويوم السبت، سعى  السيسي  إلى قياس تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المواطنين العاديين في القاهرة، حيث أجرى محادثات مرتجلة مع حوالي ستة أشخاص أثناء قيامه بجولة في مشاريع لإصلاح الجزء القديم من المدينة.

وكانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم في عام 2021 عند 13 مليون طن ووارتفعت أسعار القمح من نحو 8600 جنيه (547 دولارا) للطن عشية الغزو الروسي لأوكرانيا إلى 12 ألف جنيه حاليا، ويأتي حوالي 80 في المائة من واردات مصر من القمح من الدولتين المتحاربتين.

وقال وزير التموين علي مصيلحي: إن غرامة تصل إلى مليوني جنيه تنتظر أصحاب المخابز التي تقدر بنحو 40 ألف مخبز يبيعون الخبز بأكثر من السعر الذي حددته الحكومة، وأضاف أن الحكومة ستزودهم بالقمح بأسعار ما قبل الحرب مقابل الامتثال.

وتابع: "لا نريد الضغط على مخبز أو التعامل بقسوة مع التجار.. نتطلع إلى تحقيق توازن في الأسعار".

صحيفة ذا ناشيونال ارتفاع أسعار الخبز أسعار الخبز أزمة الغزو الروسي القمح

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

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