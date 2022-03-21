الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تواصل إطلاق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمجان اليوم

قوافل طبية
قوافل طبية

تواصل وزارة الصحة والسكان، اليوم، تنظيم 3 قوافل طبية، أطلقتها أمس الأحد، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق الأربعين 2 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وسلمون مركز كوم امبو محافظة أسوان، وأبوزهرة مركز برج العرب محافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ102 ألف و240 مواطنا من خلال 77 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 15 ألفا و320 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 21 ألفا و322 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1093 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة .

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

الصحة قوافل طبية الخدمات الصحية مبادرة الرئيس حياة كريمه القوافل الطبية فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

رسميا.. الحكومة تحدد السعر الجديد للخبز الحر والفينو

«الصحة» تكشف حقيقة وجود تعارض بين لقاح كورونا والصيام

العثور على جثة متفحمة في حريق سيارة أجرة ببورسعيد

الأمم المتحدة تعلن موعد انطلاق الدورة السابعة للجنة الدستورية السورية

استقرار سعر الدولار فى مصر اليوم الإثنين 21-3-2022

اليوم.. محاكمة المتهم بتزوير محررات تابعة لبنك التعمير والإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة