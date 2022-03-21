«الصحة» تواصل إطلاق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» بالمجان اليوم

تواصل وزارة الصحة والسكان، اليوم، تنظيم 3 قوافل طبية، أطلقتها أمس الأحد، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق الأربعين 2 مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وسلمون مركز كوم امبو محافظة أسوان، وأبوزهرة مركز برج العرب محافظة الإسكندرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ102 ألف و240 مواطنا من خلال 77 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 15 ألفا و320 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 21 ألفا و322 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1093 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة .

وأكد "عبدالغفار" حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.