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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار ملحوظ.. سعر اليورو فى مصر اليوم الإثنين 21- 3- 2022

سعر اليورو فى مصر
سعر اليورو فى مصر

سعى كثير من المواطنين والمسافرين للخارج لمعرفة أسعار اليورو في البنوك المصرية، وكثرت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن سعر الصرافة اليوم الإثنين مع انتهاء التعاملات البنكية. 

وسجلت الصرافة المصرية سعر العملات الأجنبية اختلافًا سعريًا ليسجل سعر الدولار والريال السعودي وسعر الدراهم الإماراتي، بينما شهدت أسعار باقي العملات تذبذبًا بين صعود الأسعار وهبوط السعر، ولكن أظهرت التداولات الصباحية وجود استقرار في سعر شراء وبيع اليورو في عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة .

وتستعرض "الدستور" سعر اليورو اليوم الإثنين في مصر 21- 3- 2022.

بلغ متوسط سعر اليورو أمام سعر الجنيه 17.111 جنيه وذلك عند شراءه، وبلغ 17.221 جنيهًا للبيع، طبقًا لآخر تحديث في البنك المركزي.

سعر اليورو ببنك مصر اليوم الإثنين

في الساعات الأولى، استقر سعر الصرف لليورو مقابل الجنيه المصري في جميع فروع بنك مصر؛ ويعد ثاني أكبر المصارف الحكومية بالأسوق المحلية المصرية عند 16.90 جنيهًا للشراء، 17.42 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو بالبنك العربي الأفريقي الدولي اليوم

بلغ سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي، 16.95 جنيهًا للشراء، و17.26 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو ببنك الإسكندرية اليوم

يبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري على مستوى 16.90 جنيهًا للشراء، و17.26 جنيهًا للبيع، في شبكة فروع بنك الإسكندرية، طبقا لآخِر تحديث للعملة الأوروبية.

سعر اليورو بشركة مصر للصرافة اليوم الإثنين

استقر سعر اليورو اليوم في شركة مصر للصرافة، وبلغ 16.90 جنيهًا للشراء، و17.42 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو بالبنك الأهلي المتحد اليوم الإثنين

استقرار سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 16.93 جنيهًا للشراء، وبلغ 17.26 جنيهًا للبيع، في جميع فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق اليوم الإثنين

استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في جميع فروع بنك المشرق، 16.95 جنيهًا للشراء، و17.26 جنيهًا للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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