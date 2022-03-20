جمارك مطار القاهرة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بحيلة جديدة، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 2 استوقف مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة الدخول فى السفر إلى الشارع وبحوزته 4 حقائب.

وبسؤاله عن سبب خروجه أجاب أنه تم إلغاء سفره وأن ما بحوزته متعلقاته الشخصية، فقامت مأمور الجمرك بفتح الحقائب فوجدت كمية كبيرة من السجائر أفاد الراكب أنه قام بشرائهم من الأسواق الحرة (غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية) فى صالة السفر بعدما ختم جواز سفره، ثم قام بإلغاء السفر بدعوى عدم قدرته على سداد رسوم الوزن الزائد لشركة الطيران.

وبعرض الأمر على مدير الحركة المشرف على الصالة، قام بمناظرة جواز سفر الراكب فتبين أنه يعمل فى الاستيراد والتصدير ومعتاد السفر والتجارة باستمرار، كما أنه سبق وأن قام بإلغاء سفره بنفس الطريقة منذ فترة فكلف مأمور الجمرك بجرد المضبوطات التى بلغت 149 خرطوشة سجائر ماركة.

وقرر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 44 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض على مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.