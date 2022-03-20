مسلسلات رمضان 2022|«راجعين يا هوى» شاهد على تحول النص الإذاعي إلى دراما تلفزيونية

نجح مؤلف مسلسل "راجعين يا هوى" السيناريست محمد سليمان، في تحويل النص الإذاعي إلى سيناريو تلفزيوني لينتهي بإنتاج مسلسل “راجعين يا هوى” الذي يخوض السباق الدرامي 2022 ويلعب دور البطولة فيه النجم خالد النبوي.

وقال “سليمان” في تصريحات له، إن أكبر تحدي واجهه خلال كتابة العمل الرمضاني، هو تحويله من نص إذاعي كتبه السيناريست الكبير أسامة أنور عكاشة إلى مسلسل تلفزيوني، مشيرًا إلى أن العمل مأخوذ من مسلسل إذاعي قام ببطولته الفنان يحيى الفخراني منذ سنوات.

وأكد سليمان أن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة يعتبر عميد الدراما المصرية، والجميع تربوا على أعماله، قائلاً :"نراهن على تقديم شيء جديد في مسلسل "راجعين يا هوى" رغم زحمة الأعمال في رمضان 2022" .

واختتم قائلًا إن مسلسل "راجعين يا هوى" يغلب عليه الطابع الرومانسي الاجتماعي وفيه تشويق وإثارة وكوميديا، وأعرب عن أمله في أن تعود الأسرة المصرية للالتفاف حول عمل درامي مرة أخرى.

وتدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد. ويقوم نور النبوي بدور طارق وهو شاب حديث التخرج، تجمعه علاقة قوية مع عمه راغب، ويطمح في عمل مشروع يخصه بعيدًا عن بزنس العائلة، ويدخل قصة حب مستحيلة مع ولاء ابنة عمه الآخر.

مسلسل "راجعين يا هوا" مأخوذ عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة، وإنتاج تامر مرتضى.

"راجعين يا هوا" بطولة النجوم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، نور خالد النبوي، وجلا هشام وغيرهم.