محافظ القليوبية يفتتح 5 معارض «أهلًا رمضان» لدعم المواطنين



أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على استمرار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وأجهزتها، وإدارات التموين للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية، للتأكيد على التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع ظاهرة احتكار السلع، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.



جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ 5 معارض أهلا رمضان بمدن شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية وطوخ وبنها، بهدف دعم المواطنين ومحاربة ظاهرة غلاء الأسعار وجشع التجار، استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

وتأتي هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.



وتابع «الهجان»، أن المعرض يوفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدًا بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح، الياميش، وزيت الطعام، والأرز، والمكرونة، والصلصة، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.



وخلال تفقده لأركان المعرض أجرى الهجان حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل وخاصة في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.