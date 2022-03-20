ضمن «حياة كريمة».. قافلة سكانية بقرية أبو صمادة بالدلنجات

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم رئيس المدينة قافلة سكانية بقرية أبو صمادة، بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة، ومدير الإدارة الصحية وقصر ثقافة الدلنجات ورئيس والطب البيطري ومسئول وحدة السكان بمجلس المدينة ومحو الأمية والتموين والتضامن الاجتماعي ومدير العلاقات العامة والدعم الفني بمجلس المدينة.

وتضمنت القافلة تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء قرية أبو صمادة والقرى المجاورة لها، حيث تم الكشف على عدد 125 باطنة و100 أطفال و30 تنظيم أسرة كما تم تطعيم 10 مواطنين ضد فيروس كورونا كما قسم التحاليل بعمل 70 تحليلا.

كما قامت الإدارة البيطرية بالدلنجات بتقديم علاج جماعي لـ400 أغنام وماعز ورش ضد الطفيليات الخارجية 150 أغنام وماعز و 75 أبقار و25 جاموس.

وذلك في إطار توفير الخدمات والاحتياجات لأبناء القرية؛ تم توفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من إدارة التموين بالدلنجات حيث تم توزيع 70 أنبوبة.

كما تم عقد امتحانات فورية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وقام قصر ثقافة الدلنجات برسم علم مصر على أوجه الأطفال وتقديم بعض الهدايا للأطفال، كما تم تكريم الأمهات المثاليات بالقرية، وقام التضامن الاجتماعي بالرد على تساؤلات المواطنين حول معاش كرامة وتكافل.

كما شملت القافلة أيضًا تنظيم لقاءات توعية وتثقيف في العديد من المجالات من خلال وحدة السكان بالدلنجات، وكذلك التوعية بخطورة الزيادة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها، كالزواج المبكر وخطورته على "البنت، الأسرة، والمجتمع".

ياتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل جميع مواطنين والوصول إليهم فى جميع قرى، ومدن المحافظة وكذلك المشاركة الإيجابية في البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.