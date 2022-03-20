الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. قافلة سكانية بقرية أبو صمادة بالدلنجات

القافة
القافة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم رئيس المدينة قافلة سكانية بقرية أبو صمادة، بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة، ومدير الإدارة الصحية وقصر ثقافة الدلنجات ورئيس والطب البيطري ومسئول وحدة السكان بمجلس المدينة ومحو الأمية والتموين والتضامن الاجتماعي ومدير العلاقات العامة والدعم الفني بمجلس المدينة.

وتضمنت القافلة تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء قرية أبو صمادة والقرى المجاورة لها، حيث تم الكشف على عدد   125 باطنة و100 أطفال و30 تنظيم أسرة كما تم تطعيم 10 مواطنين ضد فيروس كورونا كما قسم التحاليل بعمل 70 تحليلا. 

  

 

كما قامت الإدارة البيطرية بالدلنجات بتقديم علاج جماعي لـ400 أغنام وماعز ورش ضد الطفيليات الخارجية 150 أغنام  وماعز و 75 أبقار و25 جاموس. 

وذلك في إطار توفير الخدمات والاحتياجات لأبناء القرية؛ تم توفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من إدارة التموين بالدلنجات حيث تم توزيع 70 أنبوبة.

كما تم عقد امتحانات فورية لمحو الأمية وتعليم الكبار، وقام قصر ثقافة الدلنجات برسم علم  مصر على أوجه الأطفال وتقديم بعض الهدايا للأطفال، كما تم تكريم الأمهات المثاليات بالقرية، وقام التضامن الاجتماعي بالرد على تساؤلات المواطنين حول معاش كرامة وتكافل. 

كما شملت القافلة أيضًا تنظيم لقاءات توعية وتثقيف في العديد من المجالات من خلال وحدة السكان بالدلنجات، وكذلك التوعية بخطورة الزيادة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها، كالزواج المبكر وخطورته على "البنت، الأسرة، والمجتمع".

ياتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل جميع مواطنين والوصول إليهم فى جميع قرى، ومدن المحافظة وكذلك المشاركة الإيجابية في البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة.

محو الأمية العلاقات العامة السياسية التضامن الاجتماعي البرنامج الرئاسي اسطوانات البوتاجاز معاش كرامة وتكافل تكريم الأمهات المثاليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

ضبط متهم بدهس 3 مواطنين في شارع العشرين بالجيزة

حان الميعاد.. لماذا يجب أن يذهب محمد صلاح إلى «كامب نو»؟

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

«هغيّر اسمى».. سيدة مصر القديمة تكشف كواليس لقاء الرئيس السيسى «صور»

غياب الفنانين عن جنازة زكى فطين عبدالوهاب

عينت نجلها فى جهة مراقبة لعملها.. «التأديبية» تعاقب وكيل وزارة بالمركزى للمحاسبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

صور

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يخاطب الكنيست: الحرب الروسية مأساة لشعبنا ولليهود

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة