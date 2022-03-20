نبيل الحلفاوى و«شيطان الشعر».. 12 قصيدة في ديوان وحيد بسبب امرأة تعرضت للقهر

بعد أن أستمع إلى قصة استفزته عن حالة قهر معنوى تعرضت له إنسانة شديدة الرقة والشاعرية قريبه منه، أمسك نبيل الحلفاوي بالقلم جرت تلك الكلمات على يديه «الشعر يا حبى نبض القلب الصادي.. حتى إن ضاعت تفعيله.. أو كسر الوزن.. الشعر أحاسيس جياشة.. ها قد صرفت الممنوع من الصرف"، ومن هنا استمر الممثل والمسرحي الكبير نبيل الحلفاوي فى كتابة الشعر حتى أصبح فى رصيده 12 قصيدة صدرت فى ديوان وحيد لم يتبعه دواوين شعرية أخري ولم يختار له عنوان.

_ تعرضت للقهر المعنوي أخرجت “شيطان الشعر” عنده

بمناسبة الاحتفال بيوم الشعر العالمى فى 21 مارس، دعونا نتطرق الى قصة نبيل الحلفاوي (22 أبريل 1947 -)، الممثل الذى شاهدناه في العديد من الأفلام والمسلسلات؛ من أشهرها "ثمن الغربة"، والذى أدى دور محمد نديم في مسلسل رأفت الهجان، ودور معلى قانون في مسلسل "غوايش"، لم يكن فى حسبانه ان يكتب الشعر وانغمس فى قراءة الكتب الخاصة بفن التمثيل والمسرح؛ حتي تعرض لما أشرنا إليه في مقدمة هذا الموضوع؛ وعن ذلك يقول فى مستهل ديوانه:" لم أحاول اقتحام عالم الشعر ولأننى لازلت مصراً على اعتبار التمثيل هو الركيزة الأولى فى حياتي بل وأخشى عليه إلى درجة الرعب من أى مؤثر خارجى قد يهز مكانته فى عالمي، ولأن القاعدة كما هو معروف أن الظواهر الإنسانية أو الاعمال الفنية تأتى أولاً ومنها تستنبط القواعد بدءاً بقواعد اللغة العربية نفسها ومروراً بكل المذاهب الفنية والأدبية وكل النظريات العلمية، ولم اسارع كما حدث بالنسبة للمسرح إلى محاولة دراسة أوزان الشعر كى أراعيها فى كتابة الشعر، وكل ما فى الامر أن الشعر بالنسبة لى من حيث الشكل ليس إلا نوعاً من موسيقى الكلمات".

نصيحة صلاح جاهين لـ"الحلفاوي": لم يتملك شيطان الشعر

عن سبب كتابته الشعر رغم غياب أى تجارب له من قبل؛ قال الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين لنبيل الحلفاوي: "انت أساساً فنان تعمل بالتمثيل فعملك اذن هو التعبير بالكلمة ولاشك ان هناك مركزاً ما فيك كانسان يقوم بهذه المهمة، وهذا المركز كان مشحوناً طوال الوقت وكان يحتاج قط إلى لمسة بسيطة مركزة تفجر كل ما بداخلك من طاقة على التعبير وهذا ببساطة ما حدث لك".

القصيدة المكسورة عمداً لـ"الحلفاوى"

من أبياتها يقول "الحلفاوي": نملك غير الألفاظ.. نملك أغنية نملك شعراً.. والشعر يا حبى يسمو فوق الألفاظ.. رغم صياغته بالأحرف.. الشعر يا حبى نبض القلب الصادق.. حتي إن ضاعت تفعيله.. او كسر الوزن.. الشعر أحاسيس جياشة.. ها قد صرفت الممنوع من الصرف".