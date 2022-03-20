الأحد 20 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء 96 عقارا وتسكين 341 أسرة مستحقة في «كومبوند الخيالة» بالقاهرة

نقل اهالي المنطقة
نقل اهالي المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون الى الخيالة

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال الإزالة اليومية وتسكين الأهالي بـ«كمبوند الخيالة».

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وأكدت نائب المحافظ أن مدينة الخيالة أحدث مشروعات الدولة المقدمة إلى أبنائها لتخليصهم من الحياة غير الآمنة، ومن خلال استهداف إزالة عشوائيات مناطق «الجيارة، حوش الغجر، السكر والليمون» الملاصقين لسور مجرى العيون بمنطقة مصر القديمة، ونقل أبناء هذه المناطق إلى الكمبوند المطل على بحيرة عين الصيرة، وهي المنطقة التي شهدت تطوير غير ملامحها نهائيا خلال الفترة السابقة. 

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وأضافت أنه تتم أعمال التسكين بالتوازي مع أعمال الإخلاء وتسليم المستحقين وحدات سكنية جاهزة التسليم بالفرش والأثاث والأجهزة الكهربائية بجانب توفير سيارات وفرق عمل معاونة للأهالي في نقل متعلقاتهم.

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وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن عدد العقارات التي تم اليوم الانتهاء من إخلاءها ٧ وهدمهم جزئيا بإجمالي ٣٣ أسرة مستحقة ليكون إجمالي ما تم إخلاءه وهدمه حتى الآن ٩٦ عقارا من إجمالي ٥٢٠ وإخلاء ٣٤١ أسرة مستحقة من إجمالي ١٦٦٠ أسرة مقرر إخلاءهم. 
 

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واوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن أعمال إزالات منطقة «السكر والليمون، وحوش الغجر، والجيارة» استكمالا لجهود الدولة والمنطقة الجنوبية لتطوير كافة المناطق الغير آمنة والخطرة تحقيقا لشعار «مصر بلا عشوائيات» ليشمل مناطق اخرى تنفيذا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من ٩٥ فدان لإنشاء مجتمع حضاري سكني وترفيهي يعود للقاهرة مظهرها العريق.

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اخلاء سور مجرى العيون الخيالة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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