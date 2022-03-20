أرامكو تدعم المؤشر السعودى مع زيادة أرباحها لعام 2021

أغلق المؤشر السعودي مرتفعا، اليوم الأحد، بعد أن أعلن عملاق النفط أرامكو السعودية زيادة صافي الربح السنوي في 2021 لأكثر من مثليه متجاوزًا التوقعات، بينما تباين أداء أسواق الخليج الأخرى.



وصعد المؤشر السعودي 0.8 بالمئة مع ارتفاع سهم أرامكو 3.4 بالمئة إلى 43.25 ريال، لتصل قيمة الشركة إلى 8.64 تريليون ريال (2.3 تريليون دولار).



وحققت شركة النفط العملاقة صافي ربح 110 مليارات دولار في عام 2021، ارتفاعا من 49 مليار دولار في العام السابق، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 106 مليارات دولار، وفقا لرفينيتيف أيكون.



وأدى ارتفاع سهم أرامكو اليوم إلى تحريك قيمتها السوقية لسعر تجاوز شركة مايكروسوفت، لكنه لا يزال أقل من أبل التي تبلغ قيمتها 2.68 تريليون دولار.



وخلال مكالمة عن أرباح الشركة، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الهجمات التي تعرضت لها الشركة لم تؤثر على إمداداتها للعملاء.



وشنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على مرافق طاقة وتحلية مياه في السعودية مما أدى إلى تراجع مؤقت في إنتاج مصفاة دون أن يوقع ضحايا، وفقا لما أعلنته وزارة الطاقة السعودية اليوم الأحد.



وخسر المؤشر القطري 0.5 بالمئة منهيا مكاسب على مدى جلستين بتأثير من تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.1 بالمئة.



وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا 2.3 بالمئة، مع صعود معظم الأسهم المدرجة على المؤشر، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 3.9 بالمئة.

