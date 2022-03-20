حبس عامل لاتهامه بقتل 3 أشخاص بسبب خلافات الميراث فى العياط

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل 3 أشخاص من عائلته، بسبب خلافات الميراث بالعياط، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل، لاتهامه بقتل 3 أشخاص من أفراد عائلته، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، بإحدى قرى العياط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل 3 أشخاص بإحدى قرى العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن عاملا أطلق النار على 3 من أفراد عائلته، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، مما أسفر عن مقتلهم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، ونقل جثث الضحايا إلى المشرحة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.