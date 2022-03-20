الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 28 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، منها السفينة (CHEM VENUS) وترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 145 مترا وبعرض 24 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الإيثلين.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34904 طن تشمل (16034 طن فوسفات و5900 طن يوريا و7300 طن أسمنت و5670 طن رمل).

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41564 طن تشمل (11750 طن قمح و1514 طن خشب زان و1600 طن سكر و7700 طن فول صويا و6600 طن حديد و9400 طن خردة و3000 طن كلوريد إيثلين).
بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 941 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بقدونس وبازلاء وخرشوف وفاصوليا وورق عنب وخس وبطاطس وبطاطا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وفلفل وفول سودانى) وفواكه (برتقال وفراولة وجوافة) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والأردن وبلجيكا والمانيا وسنغافورة وهولندا وأمريكا والصين والهند وكرواتيا وسريلانكا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 2058 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2120 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 101450 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119259 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2608 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4798 شاحنة.

دمياط إقليم محافظة دمياط أثاث دمياط حاويات دمياط اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

«لدينا الخبرة».. قناة السويس تعرض مساعدة أمريكا في تعويم «إيفر فوروارد»

قطار مساعدات رمضان يصل قرى «حياة كريمة».. توزيع 200 ألف كرتونة سلع

العظمى بالقاهرة 18.. «الأرصاد»: طقس الإثنين شديد البرودة ليلًا

أمل المغربى الأم المثالية بالإسكندرية: «الحمد لله.. كرامات ابنى الشهيد محمد» (فيديو)

في اليوم العالمي للسعادة.. أفضل 5 كتب للباحثين عن البهجة

أوكرانيا تتسلم 500 صاروخ دفاع أرض جو من ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

القس. رفعت فكرى

عيد الأم

علي سعدة

تأملات ذات شجون

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: قلقون من موقف أمريكا.. وهناك إصرار على توقيع اتفاق نووى بأى ثمن

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية