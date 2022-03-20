تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 28 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، منها السفينة (CHEM VENUS) وترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 145 مترا وبعرض 24 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الإيثلين.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34904 طن تشمل (16034 طن فوسفات و5900 طن يوريا و7300 طن أسمنت و5670 طن رمل).

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41564 طن تشمل (11750 طن قمح و1514 طن خشب زان و1600 طن سكر و7700 طن فول صويا و6600 طن حديد و9400 طن خردة و3000 طن كلوريد إيثلين).

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 941 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بقدونس وبازلاء وخرشوف وفاصوليا وورق عنب وخس وبطاطس وبطاطا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وفلفل وفول سودانى) وفواكه (برتقال وفراولة وجوافة) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والأردن وبلجيكا والمانيا وسنغافورة وهولندا وأمريكا والصين والهند وكرواتيا وسريلانكا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 2058 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2120 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 101450 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119259 طنا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2608 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4798 شاحنة.