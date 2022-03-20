سجن بائعة مناديل أجبرت فتاة على التسول 7 سنوات

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 7 بمحافظة الدقهلية اليوم بالسجن 7 سنوات لبائعة مناديل بتهمة ‏الاتجار في البشر بعد أن اصطحبت فتاة من محطة القطار إلى بيتها لعلمها أن الفتاة هربت من أسرتها لانفصال والديها، وطلبت منها القيام بأعمال التسول واستجداء المارة بالطرقات مستغلة في ذلك ما اجتاحها ‏من حالة ‏ضعف وحاجة على إثر تركها لمنزل أهليتها، قاصدة من جراء ذلك استغلالها في التحصل من ‏ورائها ‏على منفعة ذات طبيعة مالية، وقررت المحكمة صدور الحكم في آخر الجلسة.‏

صدَر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل ‏صفوت ‏يوسف، والمستشار محي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر ‏أحمد في القضية رقم 12784 لسنة 2021 جنايات منية النصر والمقيدة برقم 2212 لسنة 2021 كلى ‏شمال المنصورة.‏