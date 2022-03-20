أعضاء بـ«عليا الوفد» يرحبون بخارطة طريق «يمامة» لرئاسة الحزب

عقد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أمس السبت، أول اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد بعد توليه رئاسة الحزب، ووجه الشكر للدكتور مصطفى الفقي على حضور الهيئة العليا.

ورحب أعضاء الهيئة العليا، بخارطة الطريق التي وضعها الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، لإصلاح الهيكل الإداري للحزب.

عيد هيكل: عبدالسند يمامة رمز مشرف

ومن جانبه، قال المستشار عيد هيكل، نائب رئيس الحزب، إن كثيرًا ممن تولى رئاسة الأحزاب هم رجال القانون، والدكتور عبدالسند يمامة هو رجل وأستاذ قانون، ورمز مشرف للحزب.

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد



وأبدى «هيكل» فخره بأنه كان على الحياد مع أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، وأنه أصر على الإشراف القضائي على الانتخابات، كما أصر على أن يكون التصويت والفرز في مكان واحد.



وأشاد بخارطة الطريق التي أعلنها يمامة، وتمكن من حل المعضلة بين من حصل على حكم قضائي بالعودة لمنصبه، وبين من اكتسب مركزا قانونيا بالمواءمة السياسية، مشيرًا إلى أن السياسة كالماء عديمة اللون والطعم والرائحة ولكن تحكمها ضوابط عميقة.

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

محمد مدينة: خارطة طريق «يمامة» أثلجت صدري

وأكد محمد مدينة، نائب رئيس الحزب، احترامه للصندوق الذي أتى بالدكتور عبدالسند يمامة، وأنه مع الشرعية ليس نفاقا وإنما احتكامًا للشرعية والصندوق، كما اعتاد في حزب الوفد.



وثمّن «مدينة» خارطة الطريق التي أعلنها يمامة وتستمر على أساسها لمدة أربع سنوات، حتى نعرف البدايات والنهايات دون تفاجؤ، قائلًا: "خارطة الطريق أثلجت صدري".

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد



وأكد، الحرص على الحفاظ على أموال الحزب، وعدم فصل شخص دون إجراءات القانون وتطبيق اللائحة في العرض على لجنة النظام، استخدام الأدوات الرقابية على النواب الذين هم ممثلو الحزب، ولا بد من عودة النواب للحزب، لأنهم مرآة الحزب وتجب عليهم العودة للحزب وقياداته قبل أي تصرف.

ياسر الهضيبي: هدفنا بناء الحزب وليس الحصول على مناصب



بينما قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، إن الوفد ليس حزب مناصب وليس انتماء سياسيا ولكنه عقيدة لا يمكن تغييره بسهولة، لذلك أعضاؤه لا يرغبون في الالتحاق بحزب آخر.

وأكد الهضيبي أن الإنسان ليس بالمناصب، وأنه مستعد لترك منصبه كنائب رئيس حزب، لأن هدفه بناء الحزب وليس الحصول على مناصب، مشيرًا إلى أنه حصل على حكم قضائي بالعودة إلى الحزب في شهر سبتمبر ولم يرغب في العودة قبل زملائه المفصولين.

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد



وهنأ الهضيبي يمامة برئاسة الحزب، ووجه الشكر للمستشار بهاء الدين أبوشقة على انقضاء مدته كرئيس للحزب.



وشدد «الهضيبي» على أن هدف الجميع هو بناء الوفد الحزب الوحيد الذي صنعه الشعب، قائلا: "هذا الحزب الوحيد الذي صعد من تحت لفوق، وأقيمت دول وحلت وبقي الوفد، وأنشئت أحزاب وحلت أحزاب وبقي الوفد، وهو بيت الجميع وبيت الأمة، وضمير زعمائه كان هو ضمير الأمة لأنهم حملوا قضية استقلال مصر التي مر عليها نحو مائة عام".

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد



محمد عبدالعليم يقترح أداء القسم لأعضاء الوفد الجدد

ووجّه الكاتب الصحفي النائب محمد عبدالعليم داوود، عضو الهيئة العليا للحزب وعضو مجلس النواب، الشكر للمستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد السابق، لأن قرار فصله من الحزب لقي دعما شعبيا كبيرا، قائلًا: "أوجه الشكر له كما وجهته من قبل للدكتور محمود أباظة الذي فصلني بعد عقد لجنة تحقيق ولكني لم أحضرها، وأنا لم آتي بأي تصفية حسابات".



وقدم «عبدالعليم» التهنئة ليمامة الذي حصل على أصوات الوفديين الحقيقيين، قائلًا: "هناك في الجمعية العمومية أشخاص لم يعرفوا الوفد وقيمته، وقد كنت مع يمامة منذ اللحظة الأولى وكشفت عن صوتي له وكنت أرى الخطوة الأولى التنازل من ياسر قورة وبالفعل تم".



وأشار، إلى أن الدكتور عبدالسند عرف قدر الوفديين وقيمته وعرف من أعطى للوفد ومن اتخذ من الوفد معبرا لجلب المال الحرام، موضحًا أنه لم يكتب ورقة واحدة بالعودة ولم يطلب منه العودة، وأنه لم يجلس سوى على مقاعد الوفد في البرلمان، وعند فصله من الوفد طالبه بعض الأعضاء بالاستقالة ولكن الوفديين انتفضوا لصالحه".

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد



وأكد، أنه لا يريد تصفية حسابات، ولكن عودة الحقوق للوفد والمساهمة في بنائه، وأنه ما بني على باطل فهو باطل وما ترتب على باطل فهو باطل.



ونبه بأن الدولة نفسها تحاول من خلال تنسيقية الأحزاب وجود رأي آخر داخل البرلمان، وأحيانا يقدم حزب الأغلبية مشروع قانون، لأن المعارضة ليست عارا وإنما تساعد النظام، فلو استمع النظام لجميع الآراء لما قامت ثورة يناير، فهدفهم هو حماية الوطن.

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد



واقترح فرض قسم على الأعضاء الجدد على مبادئ الوفد حتى يعرف الجميع قيمة الوفد، لافتا إلى أن أخطر شيء فيما حدث هو اتهام الوفديين باتهامات لم تحدث ونشرها على الفضائيات، على الرغم من معرفة جهات الدولة وطنية هؤلاء".



وأضاف عبدالعليم أن الاختلاف السياسي موجود وليس هناك شخص واحد ليست له علاقة سياسية بكل الأحزاب والتيارات وأنظمة الحزب، ولكن هناك دستور وقانون ويجب احترامه.

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد



وتابع عبدالعليم، قائلا: «لم أحزن على قرار فصلي ولم أفرح بقرار عودتي، لأنني لم أترك الوفد، ولا بد من عودة المال العام الخاص بالحزب كما نحارب الفساد، ويجب احترام قدر الوفديين وعودة الوفد للشارع المصري، والتاريخ علمنا أن من ينافق حكومة أو نظاما على حساب الشعب يتخلى الجميع عنه».

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد

اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد