مسلسلات رمضان 2022.. أكرم كيمنك شقيق خالد النبوي في «راجعين يا هوى»

ظهر الفنان أكرم كيمنك في البرومو التسويقي الجديد من مسلسل «راجعين يا هوى» للنجم خالد النبوي.

وظهر خلال البرومو تجسيد أكرم لدور شقيق الفنان خالد النبوي خلال أحداث العمل.

وعرضت منصة شاهد برومو تشويقي جديد لمسلسل خالد النبوي «راجعين يا هوى» الذي يعرض في موسم رمضان المقبل 2022.

يعرض مسلسل «راجعين يا هوى» على قناتي CBC وDMC، بالإضافة إلى عرضه عبر منصتي Watch it، وشاهد.

كما كشفت الفنانة نور اللبنانية تفاصيل دورها في المسلسل الدرامي الجديد «راجعين يا هوا» الذي تشارك في بطولته أمام النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

وقالت نور في بيان صحفي لها إنها تعتبر نفسها محظوظة بتقديم عمل درامي يحمل بصمة "الكاتب العظيم أسامة أنور عكاشة، كونه يشكل تاريخًا وعلامة في الدراما، وفرصة لإعادة الاحتفاء بالأسرة المصرية التي اعتدناها من خلال أعماله"، رغم أن الكاتب محمد سليمان عبدالمالك هو من تولى كتابة السيناريو والحوار.

وأضافتك: «أجد من واجبي أن أشكره على طريقته في الكتابة، ليس في تقديم شخصية ماغي التي أجسدها في العمل فحسب، بل كل الشخصيات، حيث وضع الكوميديا الخفيفة بين السطور لتجعل المشاهد يبتسم دون افتعال، وبكتابة متأنية وجميلة».

راجعين يا هوى قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير وهنا شيحة.

وتدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد. ويقوم نور النبوي بدور طارق وهو شاب حديث التخرج، تجمعه علاقة قوية مع عمه راغب، ويطمح في عمل مشروع يخصه بعيداً عن بزنس العائلة، ويدخل قصة حب مستحيلة مع ولاء ابنة عمه الآخر.