«النهاية» و«كوفيد 25».. تعرف على أهم أعمال الفنان زكي فطين

رحلة فنَّية كبيرة خاضها زكي فطين عبد الوهاب في عالم السينما، بدأت في سن مبكّرة حيثُ كُتبت عنه عناوين بارزة قدّرت مشواره الفنّي العريق، لا سيما أعماله التي خلقت لونًا فنيَّا جديدًا سواء كانت درامية أو كوميدية.

وقدّم زكي فطين عبد الوهاب العديد من الأعمال التي ارتبطت بها الجمهور، وكانت ذات بصمة خيالة في السينما، فضلاً عن مسيرته الطويلة التي يذكرها الجميع حتى بعد وفاته.

"الدستور" تُوضّح خلال السطور التالية أبرز أعمال الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب وأشهر مشاركاته الفنية.

أهمّ أعماله

من أهم الأعمال التي قدّمها زكي فطين مسلسل "كوفيد 25" في رمضان 2021، بطولة الفنان المصري يوسف الشريف، وهو آخر عمل فني قام به "فطين" قبل أن يغيب عن الشاشات بسبب صراعه مع المرض.

كما شارك فطين في مسلسل "النهاية"، في رمضان 2019، ويُعتبر من أهم المسلسلات العالمية التي أنتجتها مصر خلال الفترات السابقة، لما يحمل الطابع الأجنبي الذي يتوافق مع رؤية الخيال العلمي، وكان المسلسل من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، وناهد السباعي.

ومن أعماله، أيضًا، التي اشتهر بها بشكل كبير: "أهل كايرو، تفاحة آدم، العراف، اسم مؤقت، الزوجة الثانية، بحب السينما، إسكندرية كمان وكمان، شهادة ميلاد، المواطن x، سرقات صيفية، على كف عفريت، ريش نعام، مرسيدس، إثبات شخصيّة، طرف ثالث، والسخرية الفاجومي، فرح ليلى، البلطجي، آدم وجميلة، العنف، روبي، وسمارة".

وكان له تجربة في التأليف والإخراج عام 1996، شارك بها في فيلم "رومانتيكا"، وهو من تأليف وإخراج زكي فطين عبد الوهاب.

وفاته بالمرض

ورحل الفنان زكي فطين عبد الوهاب، مساء الأحد عن 61 عامًا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأعلنت عائلة الفنان زكي فطين عبد الوهاب تشييع جثمان الفقيد في الرابعة والنصف مساءً من مسجد السيدة نفيسة.

ودخل الفنان الراحل في أزمات كثيرة خلال السنوات القليلة الماضية أهمّهما ورم المخ وسرطان الرئة، وجاءت الأولى في يونيو الماضي والثانية منتصف عام 2019.