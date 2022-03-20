الأنبا مقار يسيم شمامسة جدد بإيبارشية الشرقية

ترأس صباح اليوم، الأنبا مقار، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالشرقية والعاشر من رمضان، صلوات القداس الإلهي للأحد الثالث من الصوم المقدس بكنيسة السيدة العذراء مريم أبوحماد بالشرقية.

وسيم عقب الانتهاء من صلاة الصلح بالقداس الإلهي، 60 شماسًا برتبة أبصلتس، بمشاركة كهنة وشمامسة الكنيسة، مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من تباعد اجتماعي بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامات خلال الصلوات.

وألقى عظة روحية خلال صلوات القداس بعنوان "الصوم والرجوع إلى الله "وتحدث خلالها عن أهمية كخطوة للتقرب إلى الله ودعم الحياة الروحية للإنسان، والبعد عن الخطية، وتحدث عن تأمل في حياة التوبة في أسبوع الصوم الثالث، ومثال لذلك مثال الابن الضال الذي ذكره الكتاب المقدس.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثةذكسية ، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

واكدت الإيبارشيات المختلفة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن المقرر أن يقضى البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.