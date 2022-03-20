ينشر «الدستور»، في إطار خدماته المتنوعة لمتابعيه، درجات الحرارة في القاهرة لمدة أسبوع..

تعرف على درجات الحرارة فى القاهرة لمدة أسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن انخفاض درجات الحرارة في القاهرة لمدة أسبوع بشكل أكبر، حيث يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يميل على السواحل الشمالية للبرودة، ويكون دافئا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وتوقع علماء هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد ليلا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وهناك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022.

فيما يأتي تعرف على درجات الحرارة في القاهرة لمدة أسبوع

درجات الحرارة اليوم الأحد 20- 3- 2022

القاهرة الكبرى 18 - 8.

الوجه البحري 17 - 9.

السواحل الشمالية الغربية 18 - 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 - 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 19 - 10.

شمال الصعيد 20 - 11.

جنوب الصعيد 20 - 11.

درجات الحرارة الإثنين 21- 3- 2022

القاهرة الكبرى 20 - 11.

الوجه البحري 20 - 11.

السواحل الشمالية الغربية 15 - 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 15 - 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 18 - 10.

شمال الصعيد 19 - 10.

جنوب الصعيد 19 - 10.

درجات الحرارة الثلاثاء 22- 3- 2022

القاهرة الكبرى 14 - 7.

الوجه البحري 16 - 6.

السواحل الشمالية الغربية 18 - 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 - 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 17 - 3.

شمال الصعيد 18 - 7.

جنوب الصعيد 18 - 7.



درجات الحرارة الأربعاء والخميس 23 و24- 3- 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري 14 - 9.

السواحل الشمالية 16 - 10.

جنوب سيناء 21 - 14.

شمال الصعيد 18 - 8.

جنوب الصعيد 22 - 12.

درجات الحرارة الجمعة 25- 3- 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 - 9.

السواحل الشمالية 17 - 10.

جنوب سيناء 21 - 14.

شمال الصعيد 18 - 8.

جنوب الصعيد 22 - 12.