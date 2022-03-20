الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تعرف على درجات الحرارة فى القاهرة لمدة أسبوع

أمطار
أمطار

ينشر «الدستور»، في إطار خدماته المتنوعة لمتابعيه، درجات الحرارة في القاهرة لمدة أسبوع..

تعرف على درجات الحرارة فى القاهرة لمدة أسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن انخفاض درجات الحرارة في القاهرة لمدة أسبوع بشكل أكبر، حيث يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يميل على السواحل الشمالية للبرودة، ويكون دافئا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد نهارا.

وتوقع علماء هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد ليلا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وهناك مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022.

 

فيما يأتي تعرف على درجات الحرارة في القاهرة لمدة أسبوع

درجات الحرارة اليوم الأحد 20- 3- 2022

القاهرة الكبرى 18 - 8.

الوجه البحري 17 - 9.

السواحل الشمالية الغربية 18 - 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 - 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 19 - 10.

شمال الصعيد 20 - 11.

جنوب الصعيد 20 - 11.

 

درجات الحرارة الإثنين 21- 3- 2022

القاهرة الكبرى 20 - 11.

الوجه البحري 20 - 11.

السواحل الشمالية الغربية 15 - 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 15 - 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 18 - 10.

شمال الصعيد  19 - 10.

جنوب الصعيد 19 - 10.

 

txt

مواعيد الآذان في مصر.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20 مارس 2022

 

درجات الحرارة الثلاثاء 22- 3- 2022

القاهرة الكبرى 14 - 7.

الوجه البحري 16 - 6.

السواحل الشمالية الغربية 18 - 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 - 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 17 - 3.

شمال الصعيد 18 - 7.

جنوب الصعيد 18 - 7.
 

درجات الحرارة الأربعاء والخميس 23 و24- 3- 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري 14 - 9.

السواحل الشمالية 16 - 10.

جنوب سيناء 21 - 14.

شمال الصعيد 18 - 8.

جنوب الصعيد 22 - 12.

 

درجات الحرارة الجمعة 25- 3- 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 - 9.

السواحل الشمالية 17 - 10.

جنوب سيناء 21 - 14.

شمال الصعيد 18 - 8.

جنوب الصعيد 22 - 12.

تعرف على درجات الحرارة فى القاهرة لمدة اسبوع درجات الحرارة درجات الحرارة في القاهرة درجات الحرارة فى القاهرة لمدة اسبوع نشاط رياح

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

قطار مساعدات رمضان يصل قرى «حياة كريمة».. توزيع 200 ألف كرتونة سلع

الرئيس الأوكرانى: مستعد للتفاوض مع بوتين

فاطمة خميس أبو صالح تفوز بالأم المثالية على مستوى مطروح

«الأعلى للإعلام» يحدد ضوابط مشددة للمسلسلات الرمضانية

«حامل في الشهر الرابع».. زوج يكتشف حمل زوجته من عمها بعد شهرين من الزفاف

شاهدة فى القضية: محمد الأمين كان دوره إقامة الصلاة مع الفتيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الإرهاب.. والأدب

جمال-أسعد

يسقط القناع عن الوجوه الكاذبة

القس. رفعت فكرى

عيد الأم

علي سعدة

تأملات ذات شجون

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: التصعيد الإسرائيلى يتطلب وقفة دولية جادة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

وقفة احتجاجية أمام بلدية الاحتلال بالقدس ضد سياسة هدم المنازل