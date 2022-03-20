الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة عربية تدين الهجمات العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالسعودية

الهجمات العدائية
الهجمات العدائية

أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) الهجمات العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأعرب أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد التويجري - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد - عن استنكار المنظمة لهذه الاعتداءات الموجهة على أعيان مدنية تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني؛ طبقاً لما نصت اتفاقيات جنيف 1949 والبروتوكولات الملحقة بها 1977؛ لتؤكد رفضها وشجبها لهذه الممارسات العدائية المتكررة ضد المدنيين؛ مشددًا على أن هذه الاعتداءات تؤدي إلى إلحاق الضرر بأنفس بشرية تمارس أعمالها في مواقع مدنية.

وأكد التويجري أن هذه الاعتداءات تعد تطاولاً سافراً على مبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة به؛ لما فيها من تهديد بالغ لأرواح المدنيين وترويعهم، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والوقوف بقوة ضد أعداء الإنسانية ومنع تكرار هذا العبث والتطاول على القوانين والأعراف الدولية.

الرياض منظمة عربية السعودية

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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