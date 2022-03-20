الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكهرباء» توضح 6 إجراءات لتركيب العدادات بالمنشآت السكنية

تركيب العدادات
تركيب العدادات

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن 6 إجراءات يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة لعملية توصيل التيار الكهربائي الذي نص عليها قانون الكهرباء الجديد، وينظمها مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وفيما يلي إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشأة السكنية:

1- يتقدم طالب التغذية الكهربائية إلى الشركة المرخص لها بتوزيع الكهرباء المعنية بطلب توصيل التغذية الكهربائية للمنشأة السكنية على النموذج المرفق، بعد استيفاء البيانات المذكورة في الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة.

2- يتم سداد مقابل المعاينة (50 جنيها عن كل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة).

3- تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

4- تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح أسلوب السداد والتزامات كل طرف.

5- في حالة طلب غرفة محولات أو موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

6- بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد المرفق بدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض.

الكهرباء المنشآت السكنية اجراءات توصيل

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وائل لطفي

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